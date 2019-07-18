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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 3,44 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,44 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,25 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,96 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101956 3,44 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051620 3,25 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041853 2,96 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109648 2,16 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053675 2,12 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,150144 2,08 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,526854 2,07 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,305405 2,06 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,575876 2,00 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019493 1,95

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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