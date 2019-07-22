Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Eyüpsultan ekonomi türk food istanbul
TÜBİTAK koruma alacak
Koruma alacak!
O da ABD'ye açıldı
O da ABD'ye açıldı
İlk kez araziye çıktı
İlk kez araziye çıktı
Erken toplamayın
Erken toplamayın
THK'den “eski yöneticiler“ için suç duyurusu
THK'den suç duyurusu

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,57 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,34 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,12 ile "Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,664851 1,57 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,474815 1,34 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,017936 1,12 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,195498 1,08 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025205 0,97 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039383 0,88 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076891 0,88 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017854 0,76 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,916011 0,75 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,686246 0,68

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FonlarPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5