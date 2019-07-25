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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,44 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,44 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,28 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,26 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037119 1,44 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,956133 1,28 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 70,851495 1,26 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 64,613110 1,11 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064369 1,11 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025658 1,06 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078265 0,99 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,069010 0,98 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026508 0,97 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 38,000390 0,96

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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