Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda mersin dünya
Faiz düştü ama yetmez
Faiz düştü ama yetmez
SoftBank Group'tan yapay zekaya yeni fon
Yapay zekaya fon
Alman kimya devi Bayer'e tazminat indirimi
Bayer'e tazminat indirimi
Köprü ve otoyol gelirleri
Köprü ve otoyol gelirleri
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Merkez'den faiz indirimi

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,17 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,17 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,24 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,07 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,693790 2,17 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,502365 1,24 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,477234 1,07 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,667460 1,02 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026765 0,97 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072520 0,70 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,045522 0,67 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,956626 0,60 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,062719 0,60 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,195911 0,60


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FonlarPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5