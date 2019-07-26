En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,17 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,24 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,07 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,693790 2,17 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,502365 1,24 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,477234 1,07 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,667460 1,02 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026765 0,97 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072520 0,70 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,045522 0,67 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,956626 0,60 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,062719 0,60 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,195911 0,60



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