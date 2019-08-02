Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar food istanbul masraf paketi Gamecell Sonera Holding BV kist ameliyatı
Konut kredi faizlerinde devrim
Kredi faizlerinde devrim
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteoroloji uyardı
Samsun’a aronia bahçesi kuruldu
Samsun'da aronia bahçesi
“Süreyya“ kavununda erken hasat
'Süreyya'da erken hasat
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Mevduat arttı!

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,66 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu", yüzde 1,14 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,10 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027778 1,66 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054588 1,14 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,280853 1,10 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058535 1,06 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021647 0,96 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,333148 0,95 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051832 0,88 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,977619 0,85 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029558 0,84 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,348421 0,83

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FonlarPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5