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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,36 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,01 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,90 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025243 1,36 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 236,327085 1,01 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,460179 0,90 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022130 0,78 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035617 0,78 TEB Portföy Altın Fonu 0,063232 0,75 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026004 0,74 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,123991 0,74 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,282682 0,74 Deniz Port. Altın Fonu 0,032818 0,74

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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