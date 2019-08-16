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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,86 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,86 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,79 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 2,65 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,325105 2,86 TEB Portföy Altın Fonu 0,066222 2,79 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039194 2,65 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037250 2,62 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023132 2,59 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027176 2,59 Deniz Port. Altın Fonu 0,034288 2,58 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,174313 2,57 ING Portföy Altın Fonu 0,030091 2,56 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,443861 2,56

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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