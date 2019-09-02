En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,16 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,94 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,997023 2,29 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035034 2,16 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025278 1,94 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074979 1,78 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062716 1,67 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040280 1,59 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072460 1,58 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,796618 1,46 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,949437 1,45 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,360114 1,39

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

