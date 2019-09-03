En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,16 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,02 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,23 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049453 3,16 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097516 3,02 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028680 2,23 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018677 2,12 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,023693 2,11 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,739561 2,08 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074390 2,07 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090067 2,07 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020242 2,06 Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,105045 1,96

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

