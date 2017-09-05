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En fazla kurs İstanbul'da düzenlendi

- Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında, geçen yıl 72 bin 167 kurs düzenlendi, bu kursların yüzde 31'i İstanbul'da gerçekleştirildi

En fazla kurs İstanbul'da düzenlendi

ANKARA (AA) - Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında, geçen yıl 72 bin 167 kurs düzenlendi, bu kursların yüzde 31'i İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında, geçen yıl yüzde 49'u bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, yüzde 25,7'si belediyeler, yüzde 17,6'sı vakıf ve dernekler, yüzde 7,7'si ise diğer kurum/kuruluşlar tarafından olmak üzere toplam 72 bin 167 kurs düzenlendi.

Yaygın eğitim faaliyetlerine katılanların 2015 yılında yüzde 96,8'i düzenlenen eğitimi tamamlarken, geçen yıl bu oran yüzde 97,6'ya yükseldi.

İllere göre yaygın eğitim faaliyetlerine bakıldığında kursların yüzde 31'i İstanbul'da, yüzde 10,6'sı Ankara'da, yüzde 4,9'u İzmir'de, yüzde 3,4'ü Antalya'da, yüzde 2,3'ü Eskişehir'de, yüzde 1,9'u Adana'da ve yüzde 45,9'u diğer illerde gerçekleştirildi. En az kurs düzenlenen iller ise Şırnak, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt oldu.

Kurum/kuruluşlara göre yaygın eğitimin çeşidi ve niteliği göz önüne alındığında, kursiyerlerin yüzde 70,6'sı kurs ve özel ders, yüzde 24,8'i seminer, yüzde 4,6'sı ise iş başında rehberli temel eğitim aldı. Kursiyerlerin aldıkları sertifika/katılım belgesi de aynı şekilde en fazla kurslar ve dersler kapsamında verildi.

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Anahtar Kelimeler:
KursTÜİKYaygın Eğitim Faaliyetleri
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