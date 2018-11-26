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En fazla TKDK hibesi süt üretimi projelerine

- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteklemeleri kapsamındaki sektörler içinde bugüne kadar hibeden en fazla süt üretimine ilişkin proje sunan girişimciler faydalandı - Toplam yatırım tutarı 2,7 milyar lira tutarındaki bin 174 süt üretimi projesi için girişimcilere 1,3 milyar lira hibe ödendi - İller bazında incelendiğinde ise süt üretimi projelerine ilişkin en fazla hibeyi 126 milyon lirayla Konya'daki yatırımcılar aldı

En fazla TKDK hibesi süt üretimi projelerine
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ANKARA (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteklemeleri kapsamındaki sektörler içinde bugüne kadar en fazla hibeyi 1,3 milyar lirayla süt üretimine ilişkin proje sunan girişimciler aldı.

TKDK'den yapılan açıklamaya göre, 2007'de kurulan kurum, Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla hazırlanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı'nı uygulamakla sorumlu bulunuyor.

Program kapsamında yüzde 75'i AB, yüzde 25'i ulusal kaynaklardan oluşturulan fondan sağlanan hibeler Türkiye'nin 42 ilindeki kırsal alanlarda yatırım yapan girişimcilerin kullanımına sunuluyor.

TKDK, yılın bazı dönemlerinde proje başvuru çağrı ilanları yayımlayarak, yatırımcıları TKDK il koordinatörlüklerine proje sunmaya davet ediyor. Yazılı AB kriterleri çerçevesinde şeffaf değerlendirilme sürecinden geçirildikten sonra onaylanan projelerin başvuru sahipleriyle hibe sözleşmesi imzalanıyor. Yatırımlar tamamladıktan sonra da hibeler girişimcilere ödeniyor.

- Bin 174 süt üretimi projesine hibe ödendi

Süt, et, yumurta, arıcılık, bitkisel üretim, zanaatkarlık ve yerel ürünler, kırsal turizm, su ürünleri, makine parkları, yenilenebilir enerji ve tarımsal ürünlerin işlenmesi gibi sektörler destekleme kapsamında yer alıyor. Bu sektörlere ait projelerin hibe verileri incelediğinde, süt üretimi projeleri birinci sırada yer aldı.

Bugüne kadar, toplam yatırım tutarı 2,7 milyar lira tutarındaki bin 174 süt üretimi projesi için girişimcilere 1,3 milyar lira hibe ödendi.

İller bazında incelendiğinde ise süt üretimi projelerine ilişkin en fazla hibeyi 126 milyon lirayla Konya'daki yatırımcılar aldı.

Süt üretimi dahil, desteklenen tüm sektörlerden yatırımcıların faydalanması için hibe kapsamındaki 42 ilin tamamında etkin tanıtım çalışmaları yürütülüyor.

IPARD Programı ile kırsal alanlarda hayata geçirilen yatırımlarla Avrupa standartlarında modern ve hijyenik tesislerin kurulması, kırsal alanda ekonomik çeşitliliğin artırılması, istihdam imkanlarının geliştirilmesi, kırsal alanlarda yaşam standartlarının yükseltilmesi ve kente göçün önlenmesi hedefleniyor.

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HibeIPARD ProgramıSüt üretimi ProjesiTarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme KurumuTKDK
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