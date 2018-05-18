En geniş katılım Türkiye'den

ANKARA (AA) - Türk savunma sanayi sektörü 22 kurum ve kuruluşla, Kazakistan'da gerçekleştirilecek Uluslararası Silah Sistemleri ve Askeri Teçhizat Fuarı'na (KADEX) katılacak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığından (SSM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayi Bakanlığı himayelerinde ve Savunma Bakanlığı'nın destekleriyle bu yıl 5'incisi yapılacak KADEX, 23-26 Mayıs tarihleri arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek.

SSM'nin de paydaşları arasında yer aldığı fuara, en geniş katılım Türk savunma sanayi sektörü tarafından sağlanacak. Fuarda, SSM ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği koordinasyonunda 22 Türk savunma sanayi kurum ve kuruluşu yer alacak.

Fuar kapsamında, Kazakistan ile bugüne kadar askeri haberleşme, görüntüleme, silah, mühimmat ve atış kontrol sistemleri ile zırhlı araç projeleri alanında yürütülen çalışmaların, hava platformları, askeri eğitim altyapıları gibi alanlarda devam etmesi hedefleniyor.

Söz konusu fuarı 80 ülkeden 100'e yakın resmi heyetin ziyaret etmesi bekleniyor.