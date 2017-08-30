En hızlıların ülkesi hakkında bütün ayrıntılar Karayip ülkesi Jamaika son yıllarda atletleriyle gündemde. Efsane atlet Usain Bolt pistlere veda etse de Jamaikalılar daha uzun yıllar pistlerin tozunu atacak gibi. Turizm cenneti bazı sektörde büyük potansiyele sahip…





Özbey Men (Para Dergisi) - Karayip Denizi’nde küçük bir ada devleti olan Jamaika, dünyanın en gözde turizm merkezlerinden. Tropikal iklimi ve egzotik yapısıyla milyonlarca gezginin görmek istediği bu ülke, ulaşımın zor olması nedeniyle aslında potansiyelinin çok altında turizm geliri elde ediyor. Oysa başta başkenti Kingston olmak üzere tüm şehirlerinde dünyanın önde gelen otel zincirlerinin otelleri var. Yılda yaklaşık 1.5 milyon yabancı turistin ziyaret ettiği Jamaika, Amerikalıların düğün ve balayı yaptıkları yer olarak da öne çıkıyor.

Küba’nın güneyinde, Büyük Antiller diye adlandırılan ada devletlerden biri olan Jamaika son yıllarda turizm cenneti olmasının yanı sıra atletleriyle de kamuoyunun dikkatini çekiyor. Öyle ki uluslararası her atletizm yarışmasında mutlaka bir Jamaikalı atlet görür olduk. Bunlardan en ünlüsü kuşkusuz Usain Bolt. 100 ve 200 metre müsabakalarının dünya rekortmeni Bolt, bu mesafelerde birçok kez ipi göğüsleyerek altın madalyaya ulaştı. Bolt, geçen hafta Londra’da yapılan 16’ıncı Dünya Atletizm Şampiyonası’nda da 100 metrede son kez koştu ve bronz madalya alarak pistlere veda etti. Fakat her ne kadar Bolt pistlerde son kez koşsa da Jamaikalılar uzun yıllar pistlerde olacaklarını bu şampiyonada bir kez daha gösterdiler.

Biz de atletizmden yola çıkarak Jamaika’yı mercek altına aldık. Dünya atletizm yarışmalarına damga vuran Jamaika’nın bu spor dalında nasıl başarılı olduğunu araştırdık. Aynı zamanda Jamaika’nın ekonomik potansiyelini ve Türkiye ile olan dış ticaretini de ele aldık.



AMERİKAN ÜNİVERSİTELERİNDE YETİŞTİLER

Yaklaşık üç milyon nüfusu olan Jamaika’nın ekonomisi başta da vurguladığımız gibi büyük ölçüde turizm sektörüne dayanıyor. Bunun yanında madencilik sektöründe de ciddi bir potansiyeli bulunuyor. Özellikle boksit yatakları bakımından dünyanın en zengin ülkeleri arasında. Bu küçük notu aktardıktan sonra asıl konumuza, Jamaikalıların atletizmde gösterdikleri başarının sırrına gelelim.

Geçmişte Jamaikalı atletler genellikle ülkenin düşük gelirli bölgelerinden çıkıyordu. Atletlerin yetenekli oldukları görülünce Amerikan üniversiteleri bu atletlere burs vermeye başladılar. Amerikan üniversitelerinde eğitim alıp kendilerini geliştiren Jamaikalılar ülkelerine döndüklerinde yeni nesil atletleri yetiştirmeye başladılar. Böylece bu başarı artarak sürdü. Jamaika devleti de bu alana daha fazla kaynak ayırarak başarılı antrenörleri transfer edip yeni atletlerin yetişmesinin önünü açtı. Yaklaşık 20 yıl önce başlayan bu değişim Jamaikalıları dünya pistlerinde zirveye taşıdı.



YETENEKLERİNE GÖRE YÖNLENDİRİLİYORLAR

Türkiye’de bu ülkeyi en iyi tanıyanlardan biri Aykut Eken. DEİK Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi Başkanı olan Eken, aynı zamanda Amerika Bölgesi İş Konseyleri Koordinatör Başkanı. Eken, Jamaikalıların atletizmdeki başarılarının nedenini şöyle anlatıyor:

“Jamaika’da çocuklar çok erken yaşta atletizm ile tanıştırılıyor. Okula ilk geldikleri andan itibaren öğretmenler ve antrenörler onları izleyerek gerekli yönlendirmeyi sağlıyorlar. Ardından yeteneklerine bağlı olarak kulüplere ve sahaya yönlendiriyorlar. Yarışmalar daha ilkokul dönemlerinden itibaren başlıyor. Jamaika'da koşunun çok önemli bir yeri var. Ulusal bir unvan veya okul şampiyonluğu kazanmak gerçekten büyük bir başarı simgesi onlar için. Zorlu rekabet, Jamaikalıların bu alanda çok iyi olmalarının nedenlerinden biri olabilir.”

Jamaika’da atletizmle ilgili olarak hem yerel hem de uluslararası düzeyde çok sayıda kulüp bulunduğunu söyleyen Eken, en popüler sporun da yine atletizm olduğunu belirtiyor. Bunun yanında ülkede kriketin de çok sevildiğini ifade eden Eken, son yıllarda basketbolda da büyük bir gelişim sağladıklarını vurguluyor.



DIŞ TİCARETİMİZ SINIRLI

Bir turizm ülkesi olan Jamaika’da halk geçimini büyük ölçüde bu sektörden sağlıyor. Bunun yanında şeker, muz, kahve, rom, tütün gibi tarım ürünleri ve boksit madeni de ekonomisinde önemli yer tutuyor. 2016 yılı verilerine göre, ihracatı yıllık yaklaşık 1.1 milyar dolar, ithalatı ise 4.8 milyar dolar civarında.

Türkiye ile Jamaika arasındaki dış ticaretin son derece sınırlı olduğunu belirten Eken, bunun tamamının da Türkiye’nin ihracatından oluştuğunu söylüyor. Bu ülkeye 2016 yılında 17.5 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ifade eden Eken, bunun demir çelik, plastik ürünleri, temizlik malzemeleri ve kurutulmuş meyve ve sebzelerden oluştuğunu kaydediyor. Jamaika’da yerleşik bir Türk şirketin olmadığını da belirten Eken, bu ülkeye distribütörlük kanalıyla girilebileceğini belirtiyor.



FIRSATIN OLDUĞU SEKTÖRLER

Türkiye ile Jamaika’nın konum olarak birbirlerinden çok uzakta yer almalarının dış ticareti zorlaştırdığını ifade eden Eken, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Coğrafi olarak çok uzak bir ülke olması nedeniyle Jamaika’yla dış ticaretimiz maalesef çok sınırlı düzeyde. Kolay ulaşım imkânının olmaması iki tarafın birbirleri ile ekonomik ilişkilerini bir nevi kısıtlıyor. Ülkenin makine, otomotiv, elektrik ve elektronik ve içecek sanayisindeki ithalatı dikkate alındığında bu ülkeye tedarik ettiğimiz ürün çeşitliliğinin artırılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Jamaika pazarına girişte en çok kullanılan dağıtım kanalları acenteler ve distribütörlerdir. Tüketiciler ile satış ve satış sonrasında iletişim faaliyetlerinin yoğun olduğu bağlantılı pazarlama tekniği yaygın olarak kullanılıyor. Bu nedenle yerel distribütörler ile tedarikçiler arasında yakın iletişim oldukça önemli olup, pazara ulaşım açısından yerel distribütörler aracılığıyla bağlantılı pazarlama yapmanın oldukça faydalı olacağına inanıyorum. Jamaika’nın ekonomik gelişimi küresel kriz sonrasında oldukça yavaş olarak değerlendirilmektedir. Ancak; inşaat, tarım, turizm ve telekomünikasyon gibi birçok sektörün gelişimi oldukça dinamik olup bu sektörlere yönelik yatırım ve ticaret fırsatları bulunuyor.”







Karayipler Ortak Pazarı üyesi



Bahamalar, Barbados, Belize, Dominik Cumhuriyeti, Grenada, Guyana, Haiti, Surinam, Trinidad ve Tobago gibi küçük ada devletlerin oluşturduğu Karayipler Ortak Pazarı (CARICOM) üyesi olan Jamaika’nın Avrupa Birliği, Afrika ülkeleri ve Pasifik ülkeleriyle de çeşitli ikili anlaşmaları var. Bu ülkelerle yapılan dış ticarette birçok üründe vergi muafiyeti uygulanıyor. Jamaika’ya Türkiye’den direkt uçuş yok. Amerika, Küba ya da Avrupa’dan aktarmalı uçuşla gidilebiliyor. Jamaika Türkiye’ye vize uygulamıyor fakat direkt uçuş olmadığı için aktarma yapılacak ülkeden vize alınması gerekiyor. Jamaika’ya denizyoluyla da gitmek mümkün. Kingston Limanı’nın dünyanın en büyük yedinci doğal limanı olduğunu da belirtelim.





Jamaika’nın künyesi



Başkent: Kingston

Para birimi: Jamaika doları

Dili: İngilizce, kreol

GSYİH (milyon dolar-2016): 13.829

Kişi başına düşen milli gelir: 9 bin dolar

İhracatı (milyon dolar-2016): 1.247

İthalatı (milyon dolar-2016): 4.075

