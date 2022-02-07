En iyi ambalaj tasarımları aranıyor

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu sene 10’uncusu düzenlenen ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’ 2022 yılı başvuruları 1 Şubat 2022'de başladı. Ambalaj üreticileri, tedarikçileri, ambalaj tasarımcıları ve ürünlerini piyasaya süren marka sahiplerinin katılabildiği yarışmada, 2015 yılından itibaren yurtdışından başvurular da kabul ediliyor ve dünya çapında sektöre damga vuran özgün ambalaj tasarımları, farklı ve yenilikçi ambalaj uygulamaları ödüllendiriliyor.

Ülkemizin ve ambalaj sektörünün en prestijli yarışmaları arasında yer alan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması'na; Gıda, İçecekler, Elektronik ve Elektrikli Eşya, Sağlık ve Güzellik Ürünleri, Ev - Otomotiv - Ofis Araç ve Gereçleri ile İhtiyaç Malzemeleri, Diğer Gıda Dışı Ürün Ambalajları, Tıp ve Eczacılık Ürünleri, Endüstriyel ve Taşıma Ambalajları, Ambalaj Malzemeleri ve Bileşenleri (Komponentleri), Satış Noktası Sergileme, Sunum ve Muhafaza Ürünleri, Fleksibıl Ambalajlar, Grafik Tasarım ve Lüks Ambalajlar olmak üzere toplam 13 kategoride başvurulabiliyor.

DERECEYE GİRENLER EKİM AYINDA ÖDÜLLENDİRİLECEK

Bu yıl 10.'su düzenlenen yarışmaya başvurular 3 Haziran 2022 Cuma gününe kadar devam edecek. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda dereceye giren ambalajların başarıları ‘Altın, Gümüş, Bronz ve Yetkinlik Ödülleri’yle tescillenecek. ‘Altın Ödül’ almaya hak kazanan ürünler arasından ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) işbirliği ile en fazla 3 adet ‘Altın Ambalaj Ödülü’ veriliyor. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda tüm kazananların ödülleri ise Ekim ayında İstanbul’da düzenlenecek bir törenle verilecek. Ayrıca tören günü 28 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip ve tüm dünyaya ambalaj ihraç eden Türkiye Ambalaj Sektörünün çatı kuruluşu ASD’nin kuruluşunun 30. yılı da kutlanacak.

Yarışma ve 30. yıl ile ilgili görüşlerini aktaran ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Yarışmamızın bu sene 10.’sunu düzenleyeceğiz. Derneğimizin kuruluşunun 30. yılına denk gelmesi de bizleri ayrıca gururlandırıyor. Bundan dolayı da 30. yıl kutlamalarımızı ödül törenimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Yarışmamız bu sene de 13 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Yarışmamıza başvuru sayısı her geçen sene giderek artıyor. Buna şahit olmak, emeklerimizin karşılığını almak bizleri son derece mutlu ediyor. Yarışmaya katılan herkese şimdiden başarılar diliyorum.” dedi. Yarışmayla ilgili detaylı bilgilere www.ambalajyarismasi.com adresinden ulaşılabiliyor.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Hakkında

Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yılında 39 ambalaj üreticisi tarafından kuruldu. Şubat 2022 itibariyle 235 üyesi bulunan ASD’nin amacı; Türkiye ambalaj sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak, sektöre kimlik kazandırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak, üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmaktır.