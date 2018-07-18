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"En İyi Avrupa Pulu" yarışması başladı

- PTT AŞ, Türkiye'nin önemli kültür varlıklarından Uzunköprü'nün görselinin yer aldığı pulla "En İyi Avrupa Pulu" yarışmasına katıldı. Yarışmada pulu desteklemek için internet üzerinden 9 Eylül'e kadar oy verilebilecek

ANKARA (AA) - PTT AŞ, Edirne'de bulunan ve Türkiye'nin önemli kültür varlıklarından biri olan Uzunköprü'nün görselinin yer aldığı pulla "En İyi Avrupa Pulu" yarışmasına katıldı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından 2002'den bu yana düzenlenen ve bu seneki teması "Köprüler" olarak belirlenen "En İyi Avrupa Pulu" yarışması başladı.

PTT'nin, Edirne’de bulunan ve Türkiye'nin önemli kültür varlıklarından biri olan Uzunköprü’nün görselinin yer aldığı pulu da Türkiye'yi temsilen yarışmada yer aldı.

Yarışmada pulu desteklemek için www.posteurop.org/europa2018 adresinden 9 Eylül'e kadar oy verilebilecek.

Çeşitli ülkelere ait pulların beğeni ve oylamaya sunulduğu yarışmanın sonuçları, 3 Ekim'de Gürcistan'da gerçekleştirilecek PostEurop Genel Kurulu'nda açıklanacak.

- PTT'nin yarışmadaki başarıları

PTT AŞ, "En İyi Avrupa Pulu" yarışmasında bugüne kadar pek çok başarı elde etti. Geçen yıl "Kaleler" temasıyla düzenlenen yarışmaya Kars Kalesi görselli pulla katılan PTT, "Çevrimiçi (İnternet Oylaması)" kategorisinde en fazla oyu alarak "Avrupa’nın En İyi Altın Pulu" ödülünün sahibi oldu. PTT AŞ daha önceki yıllarda da yarışmada önemli dereceler elde etti.

2011'de "Ormanlar", 2013'te "Posta Arabaları ve Posta Araçları", 2015'te "Eski Oyuncaklar" temalı pullarla "Avrupa’nın En İyi Altın Pulu" ödülünü kazanan PTT AŞ, 2012'de "Türkiye'yi Ziyaret Edin", 2014'te de "Ulusal Müzik Enstrümanları" temalı pullarla "Avrupa’nın En İyi Gümüş Pulu" ödülünü aldı.

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