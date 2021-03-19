En iyi bilen adam altının geleceğini değerlendirdi

114 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü mücevher markalarından Ariş Pırlanta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, “altın fiyatlarında belirleyici olan pandeminin seyri olacaktır. Geçmiş dönemlerde, 15-20 yılda bir olduğu gibi zirve görüp dalgalanan ve sonra düşme eğilimi gösteren bir seyir de gerçekleşebilir. Yatırımcı bu anlamda dikkatli olmalı” dedi. Güzeliş, altın fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulunurken 2021 yılında dalgalanmaların süreceğini düşündüğünü söyledi. Güzeliş, altın fiyatlarındaki dalgalanmalara yönelik şunları aktardı:

2021 yılında ortalama altın fiyatının 2.275 dolar/ons olması bekleniyor

“Geçmişe baktığımızda altın fiyatlarının belirli dönemlerde yükselerek o noktada dalgalanmalar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Son 50 yıl içinde de 3 - 4 kez bu yaşandı ve altın en üst seviyeleri görüp zig zag çizerek tekrar düşme eğilimi gösterdi. Kritik eşik altın onsunda 1.900 dolar civarlarındadır. 2.000 dolar psikolojik sınırdır. Pandemi süreci ile birlikte 2020 sonuna kadar altın yüzde 30’luk bir yükseliş gösterdi. Normal şartlarda 2020 sonu için beklenti seviyesinin de üzerine çıktı. Neredeyse tarihi rekor seviyeleri gördü. 2021 yılı içinde de dalgalanmaların süreceğini öngörüyoruz. Uzmanlar 2021 yılı için ortalama altın fiyatının 2.275 dolar/ons olacağını tahmin ettiklerini belirtiyorlar. Burada belirleyici olan dünyanın gidişatı olacak. Siyasi, sosyolojik olayların gelişimine bağlı olarak, pandeminin seyri ve Ortadoğu’da barış ortamının oluşmasıyla ilgili gelişmeler belirleyici olacak.”

Likiditenin artması altın fiyatlarını yükseltiyor

Ekonomilerde likiditenin artmasının altın fiyatlarını yükselişe geçiren etkenlerden biri olduğunu söyleyen Güzeliş, pandemi süreci ile birlikte bir çok ülkenin salgının ekonomideki etkilerini bertaraf etmek için merkez banklarını harekete geçirdiğini, bir çok merkez bankasının faiz oranını sıfıra çekerken art arda büyük yardım paketleri açıkladığını hatırlatarak şunları söyledi:

”Altının bu seviyelere kadar yükselmesinin bir sebebi de; her durumda güvenli liman olarak görülmesidir. Pandemi süreci ve bu sebeple dünya ekonomilerinin zayıflaması yatırımcıyı altına yönlendiriyor. Belirsizlikler sözkonusu olduğunda insanların sığınacağı liman altın oluyor. Kısa ve uzun vadede kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar arka arkaya gelen artışlarla birlikte altına yöneldi.”