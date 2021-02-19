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En iyi çay ambalajı ödülünü aldı

Dünyadaki en başarılı ve önemli markalardan özenle seçilen adaylar arasında yer alan Beta Tea, ‘Tüketici Ambalajları’ kategorisinde Türkiye’ye verilen toplam 4 ödülden 2’sini sahiplendi.

En iyi çay ambalajı ödülünü aldı

Her yıl Asya Ambalaj Federasyonu (Asian Packaging Federation) tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan ‘Asya Star 2020’ (AsiaStar 2020) ödülleri sahiplerini buldu. Dünyadaki en başarılı ve önemli markalardan özenle seçilen adaylar arasında yer alan Beta Tea, ‘Tüketici Ambalajları’ kategorisinde Türkiye’ye verilen toplam 4 ödülden 2’sini sahiplendi.

Her geçen gün başarı ivmesini arttıran Beta Tea, bugün dünyanın birçok pazarındaki öncülüğüyle Türk firması olarak ülkemizi gururlandırıyor. İlklere imza attığı özel çaylar ve tasarım ambalajlarıyla dikkat çeken  Beta Tea, Yeni Yıl Evleri ve Tera Nova Koleksiyonlarıyla  Asya’nın En İyi Ambalajı (The Best of The Best in Asia) ödüllerinin sahibi oldu. Beta Tea’nin ödüllü ürünleri 24-26 Şubat tarihlerinde Asya’nın en prestijli fuarlarından biri olan ‘Tokyo Pack 2021’ de sergilenecek.

Bir Türk firması olarak uluslararası düzeyde birçok sahip olduğu ödüllerine bir yenisini daha ekleyen Beta Tea, bayrağını en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşıyor.

Beta Tea Hakkında :

Beta Tea, 1978 yılında Adana'da kurulmuştur. Türkiye'ye ithal çayı getiren ilk firma olan Beta Gıda, Türk tüketicisini farklı bir damak tadıyla tanıştırmıştır. 1987’de ilk çay ithalatını yaptıktan sonra 1994’de Orta Asya pazarına girip, 2010 yılında da Irak ile Ortadoğu pazarına giriş yapmıştır. Trabzon’ da bir çay işleme tesisi bulunan, dünya çay borsalarında en yüksek alımları yapan firmalar arasında yer alan, Siyah Çay’dan Beyaz Tea’a, Oolong Çay’ından Nar Çay’ına kadar 500’e yakın çay çeşidini tüketicilere ulaştıran  Beta Çay 2014 yılında Euromonitor verilerine göre dünyanın 12. Çay  firması  olmuştur. Türkiye’de sektördeki ilk ARGE merkezini oluşturan Beta Gıda bugün Azerbeycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya ve Irak gibi ülkelerde markalarıyla pazarın en büyük oyuncusudur.  Amerika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa pazarında ise büyümeye devam etmektedir. 2018 yılında ilk Beta Tea House şubesinin açılışı ile dünya çaylarını özel sunumlarla birleştirerek müşteri deneyim noktalarını hayata geçirmiştir.

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