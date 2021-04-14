En iyi iş yerleri Koç Topluluğu bünyesinde

Koç Topluluğu, insan kaynakları alanındaki en saygın araştırmalarda lider konumunu pekiştirmeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından gerçekleştirilen `Kincentric Best Employers 2020` araştırmasına göre `Türkiye’nin En İyi İş Yeri` ödülünü almaya hak kazanan 24 şirketin 20’sini Koç Topluluğu şirketleri oluşturuyor.

Dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından 20 yılı aşkın süredir yapılan Kincentric Best Employers 2020 araştırmasında Koç Topluluğu’ndan 20 şirket, “Türkiye’nin En İyi İş yeri” ödülüne layık görüldü. Türkiye’nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması olan listede, çalışanlarına en iyi iş yeri deneyimi ve çalışma ortamını sağlayan 24 şirket, `Türkiye’nin En İyi İş yeri` olmaya hak kazandı.

Şirketler “Çalışan Bağlılığı”, “Çeviklik”, “Bağlı Kılan Liderlik” ve “Yetenek Odağı” olmak üzere dört kategoride değerlendirildi. 40 farklı sektörden 350 şirket arasından seçilen 200 şirketin değerlendirildiği araştırma sonucunda ödül alan 24 şirketin 20’sini Koç Topluluğu şirketleri oluşturdu. Koç Holding ile birlikte Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Bilkom, Divan, Entek, Ford Otosan, Koç Sistem, Koçtaş, Opet, Otokar, RMK Marine, Setur, Setur Marinaları, THY Opet, Token Finansal Teknolojiler, Vehbi Koç Vakfı, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Leasing, ve Zer ödüle layık görüldü.

Özgür Burak Akkol: “Koç Topluluğu değişimi kucaklayan bir kültüre sahip”

Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye’de en fazla istihdam sağlayan Koç Topluluğu’nun böylesine saygın bir araştırmada zirvedeki konumunu pekiştirmesinin önemine dikkat çekti. Koç Topluluğu olarak eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık ve gelişim değerlerinin üzerine inşa ettikleri yenilikçi bir insan kaynakları perspektifiyle hareket ettiklerini belirten Özgür Burak Akkol, sözlerini şöyle sürdürdü: “Koç Topluluğu olarak son 5 yılda sürekli değişimi odağımıza alarak birçok öncü projeyi hayata geçirdiğimiz, yenilerinin de temellerini attığımız büyük bir kültürel dönüşüm yaşadık. Pandemi buradaki hızımızı daha da artırmamıza vesile oldu. Çalışma arkadaşlarımızın, bu dönemi kolay bir şekilde atlatmaları amacıyla onların sesini yakından sürekli olarak dinledik. Bu doğrultuda ‘çalışan deneyimi’ bakış açısıyla 1500’den fazla yeni uygulamayı hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Pandemiyle birlikte mevcut çalışma biçimlerinin ve kültürünün sorgulandığı, yeni çalışma modellerinin oluşturulduğu, sürekli değişimin esas olduğu ve çalışan deneyimi bakımından da zorlu bir senede 20 Topluluk şirketimizin bu ödüle hak kazanmasını kıymetli buluyorum. Ayrıca çalışan bağlılığı skorumuz bu yılki 5 puan artışla beraber son 5 yılda 35 puan artışla neredeyse iki katına ulaştı. Bu ilerleme sayesinde Türkiye, Avrupa ve global normların yanında ‘en iyi işverenler ortalamasının’ da üzerine çıktık. Elbette çalışma arkadaşlarımızın bu süreçteki özverili çalışmalarının katkısı büyük oldu. Birlikte muazzam bir kenetlenme yaşadık ve değişimi kucaklayan bir kültüre sahip olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk. ”