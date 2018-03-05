En iyi işveren seçildi Dünyanın ilk 100 şirketinden biri olan ve Türkiye’de aralarında İzocam, Weber, Rigips, Norton gibi şirketlerin de olduğu 11 marka ile faaliyet gösteren Saint - Gobain’in Türkiye yapılanması; Saint – Gobain Türkiye, insan kaynakları uygulama süreçlerindeki başarısı ile Top Employers Institute tarafından verilen En İyi İşveren Ödülü’nü (Top Employer) kazandı.

Saint – Gobain sadece sunduğu ürün ve hizmetlerle değil, uyguladığı insan kaynakları programları ve çalışanlarına sağladığı ayrıcalıklarla da iş dünyasında parlıyor. Zira şirket; En İyi İşverenler Enstitüsü - Top Employers Institute tarafından verilen En İyi İşveren Ödülü’nü farklı ülkelerden sonra Türkiye’de de (Top Employer) almaya hak kazandı.



Bu kıymetli ödülü geçmiş yıllardan farklı kılan ise kurumu “Global” ödüle taşıyan önemli faktörlerden biri olan Saint - Gobain Türkiye’nin başarısı.



Saint – Gobain ödül ağına bu yıl aralarında Türkiye’nin de olduğu üç ülke daha ekleyerek toplam 31 ülke için bu belgeyi almaya hak kazandı. Böylelikle hem “Global” ödülün sahibi olurken hem de “Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik” , “Latin Amerika” sertifikalarının yanı sıra Türkiye’nin de içinde bulunduğu, “En İyi İşveren Avrupa” ile birlikte “En İyi İşveren Türkiye” sertifikası da almış oldu.



Ödülü getiren en önemli unsurlar…

Grup şirketleri arasındaki şeffaflık, çalışanlara tanınan yatay ve dikey pozisyonlara geçiş imkânı, İK alanında uygulanan yenilikçi yaklaşımlar, eğitim organizasyonları ve bunun yanı sıra şirket kültürü olarak benimsenen; müşteri odaklılık, girişimci ruh, yenilikçi bakış açısı, çeviklik, açık ve kapsayıcı yaklaşım gibi Saint - Gobain tutumları şirkete ödül getiren unsurlar oldu.

Saint - Gobain’in Türkiye’deki tarihi boyunca ilk kez ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyduklarını anlatan Türkiye IK Direktörü Hülya Akkan Şeyhun, “Top Employer Enstitüsü, dünya çapında önemli işverenlerin, çalışanlarına sunduğu olanakları araştıran ve bunları uluslararası standartlara göre değerlendiren bağımsız bir kuruluş. Bu nedenle, sadece dünyanın önde gelen işverenleri sertifikalandırılıyor. Kurumumuz da En İyi İşveren 2018 Sertifikasını alan başarılı şirketler arasında yer aldı. Bu yıl Türkiye’deki şirketlerimizin İnsan Kaynakları departmanları ile yaptığımız yoğun çalışmaların ardından bu ödüle dahil olduk ve uluslararası bağımsız kurul tarafından yapılan denetimi geçerek sertifikayı almaya hak kazandık. Saint - Gobain Türkiye olarak tüm İK süreçleri başarıyla uygulamaktan ve bu ödülü kazanarak hem Türkiye hem de global ağımıza bir katkı sağlamaktan büyük onur duyuyoruz” dedi.



Detaylı inceleme süreci…

Ödül başvuru döneminde zorlu bir araştırma sürecinden geçtiklerini, bundan sonra da bu özenli çalışmalarını devam ettireceklerini anlatan Hülya Akkan Şeyhun, “Kazandığımız bu sertifikasyon mührü; sadece son 12 ay için değerlendirilen başarılı çalışma koşullarının sembolü değil, aynı zamanda daha iyi bir işveren olmak için çalışanlarımızla birlikte hayata geçireceğimiz iş geliştirme taahhüdümüzün de bir simgesidir” dedi.



Top Employer Enstitüsü ödül sürecinde; Yetenek Yönetimi, İşgücü planlama, İşe Alım, Oryantasyon, Eğitim & Gelişim, Performans Yönetimi, Liderlik Gelişimi, Kariyer ve Yedekleme Planlama, Ücret ve Yan Haklar Yönetimi ve Kurum Kültürü gibi 600 farklı çalışma koşullarına dair kriterleri dikkate alıyor.