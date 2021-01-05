En iyi olmayı sürdürdü

Türkiye’de dijital bankacılık alanındaki ürün ve hizmetleriyle fark yaratan Garanti BBVA, dünyanın saygın iş ve finans dergilerinden World Finance tarafından verilen Dijital Bankacılık Ödülleri 2020 kapsamında 2 ödüle layık görüldü. Üst üste 4. kez ‘Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası’ ve ‘Türkiye’nin En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması’ ödülünü kazandı. Dijital kanallarının gücü, geliştirdiği yenilikçi hizmet ve uygulamalarıyla müşterilerinin hayatına değer katan Garanti BBVA, World Finance’ten kazandığı 2 ödülle dijital bankacılıktaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Garanti BBVA olarak, World Finance tarafından 4 yıldır üst üste ‘Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası’ ve ‘Türkiye’nin En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması’ ödülüne layık görülmekten son derece mutluyuz. Dijitalleşme yolculuğumuzda, müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için yaptığımız çalışmaların ödüllendirilmesi bizim için çok değerli... Bugün mobil uygulamamızı aktif olarak kullanan yaklaşık 9 milyon müşterimiz var. Hedefimiz ise buradaki işlem çeşitliliğini en üst seviyeye çıkarmak ve bunu yaparken de kolay, yalın ve güvenli bir deneyim tasarlamak. Çok yakın zamanda müşteri olma sürecini de tamamen dijitalleştirerek uçtan uca dijital bir deneyim ile sunacağız. Garanti BBVA Mobil’i müşteri deneyiminin merkezi haline getirerek, hayat kolaylaştıran hizmetlerimize devam edeceğiz. Kazandığımız her yeni ödül de bu alanda bizi daha iyisini yapmak için motive ediyor.” dedi.