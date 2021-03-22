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En mutlu ülkenin iş konseyi başkanı EGD'nin konuğu oluyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği üyeleri dünyanın en mutlu ülkesi seçilen Finlandiya'nın İş Konseyi Başkanı Halil Kulluk'u 'Ticari Diplomasi Yolculuğu' programında ağırlıyor.

En mutlu ülkenin iş konseyi başkanı EGD'nin konuğu oluyor
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Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin DEİK ile ortaklaşa başlattığı “Ticari Diplomasi Yolculuğu” nda bu defa konuk dünyanın en mutlu ülkesinin iş konseyi olacak. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Birleşmiş Milletler'in hazırladığı Dünya Mutluluk Raporu'nda ilk sırada çıkan Finlandiya ile ilgili bilgiler bu buluşmada enine boyuna konuşulacak.

Bilindiği gibi EGD ile Deik ile birlikte Deik iş konseylerini ağırlıyor.DEİK/Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı Halil Kulluk konuk olacak. DEİK, dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için 146 İş Konseyi ile ticari diplomasi faaliyetlerini gerçekleştiriyor. DEİK’in İş Konseyi Başkanlarını her hafta salı günü saat 11.00’de online platformda ağırlıyoruz.

Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini, ülkelerde yaşanan ticari gelişmeleri, yeni pazarları, fırsatları, tehditleri, yatırım imkânlarını, kısacası dış ticarete dair her şeyi “Ticari Diplomasi Yolculuğu” toplantılarımızda masaya yatırıyoruz.

Bu hafta, dünyaya açılmayı düşünenlerin bilgilendirilmesine katkı sağlayacak toplantımızı, Dünya Gazetesi Yazarı Kerim Ülker'in moderatörlüğünde DEİK/Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı Halil Kulluk'un katılımlarıyla 23 Mart 2021 Salı günü saat 11.00'de gerçekleşecek.

Toplantıyı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87129122242?pwd=K1JLcWoveHdlZnZ0VWh5QlA3UFlZUT09

Meeting ID: 871 2912 2242

Passcode: 691100

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Anahtar Kelimeler:
DEİKEGDDEİK/Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı Halil KullukTicari Diplomasi YolculuğuKerim Ülker
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