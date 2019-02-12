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En popüler isimler yine "Zeynep" ve "Yusuf"

ANKARA (AA) - Türkiye'de geçen yıl doğan kız bebekler için "Zeynep", erkek bebekler için "Yusuf" en fazla tercih edilen isimler oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan bültene göre, 2018 yılında...

En popüler isimler yine
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ANKARA (AA) - Türkiye'de geçen yıl doğan kız bebekler için "Zeynep", erkek bebekler için "Yusuf" en fazla tercih edilen isimler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan bültene göre, 2018 yılında doğan bebeklere konulan isimler incelendiğinde, önceki yıllarda olduğu gibi kızlarda "Zeynep", erkeklerde de "Yusuf" isminin ilk sırada yer aldığı görüldü.

Adrese Dayalı Kayıt Sistemi sonuçlarına bakıldığında, kız bebeklerde Zeynep'ten sonra en çok tercih edilen isimler Elif, Defne, Ebrar ve Eylül olurken, erkek bebeklerde Yusuf'tan sonra en popüler isimler Eymen, Ömer Asaf, Miraç ve Ömer oldu.

- İstanbul'da kızlarda Zeynep, erkeklerde Ömer Asaf ismi ilk sırada

En büyük nüfusa sahip il olan İstanbul'da, kız bebeklerde Zeynep'ten sonra en çok Defne, Elif, Duru ve Ebrar isimlerinin tercih edildiği görüldü. Erkek bebeklere ise Ömer Asaf'tan sonra en çok verilen isimler Eymen, Yusuf, Ali Asaf ve Ömer oldu.

Ankara'da, kız bebeklerde Zeynep'ten sonra en çok tercih edilen isimler Elif, Defne, Duru ve Ebrar olarak belirlendi. Erkek bebeklere ise Eymen'den sonra en çok Ömer Asaf, Yusuf, Ömer ve Miraç isimleri verildi.

Nüfus büyüklüğünde üçüncü sırada yer alan İzmir'de, kız bebeklerde Zeynep'ten sonra en çok Defne, Elif, Duru ve Asya isimleri tercih edildi.

İzmir'de erkek bebeklerde ise Eymen'den sonra Çınar, Aras, Ayaz ve Emir en çok tercih edilen isimler oldu.


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