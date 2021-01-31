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En sürdürülebilir beyaz eşya şirketi seçildi

Arçelik, Corporate Knights’ın 2005 yılından itibaren yayınlamaya başladığı “Global 100 Most Sustainable Corporations in the World” listesinde üst sıralarda yer alırken, dünyanın en sürdürülebilir beyaz eşya ve ev aletleri şirketi seçildi ve listede yer alan ilk ve tek Türk şirketi oldu.

En sürdürülebilir beyaz eşya şirketi seçildi

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik çalışmalarını hızla sürdüren Arçelik, bu konuda uluslararası listelerde tanınmaya devam ediyor. Arçelik, Kanada merkezli sürdürülebilirlik konusunda çalışan medya ve araştırma şirketi Corporate Knights’ın 2005 yılından itibaren yayınlamaya başladığı “Global 100 Most Sustainable Corporations in the World” listesinde üst sıralarda yer alırken, dünyanın en sürdürülebilir beyaz eşya ve ev aletleri şirketi seçildi ve listede yer alan ilk ve tek Türk şirketi oldu. 

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla sürdürülebilirlik alanında sektörüne öncülük eden Arçelik, uluslararası alanda önemli bir başarıya daha imza attı. Corporate Knights’ın 2005’ten beri yayınladığı “Global 100 Most Sustainable Corporations in the World” listesinde 34. sırada yer alan Arçelik, dünyanın en sürdürülebilir beyaz eşya ve ev aletleri şirketi seçilirken, bugüne kadar listede yer alan ilk ve tek Türk şirketi oldu.

Sürdürülebilir üretim ve iş modellerini odağına alan, Corporate Knights’ın 2021 listesi hazırlanırken değerlendirilen her şirket, çevresel, sosyal ve yönetişime ilişkin (Enviromental, Social, Governance-ESG) kapsamında 25 farklı performans kriteri ile değerlendiriliyor.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi gibi global bir endeksleme modeli ile oluşturulan listede kurumlar, çevre yönetimi, kaynak yönetimi, çalışan yönetimi ve finansa kadar farklı alt başlıklarda derecelendiriliyor. 

Arçelik, sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde önemli kilometre taşlarına imza attı. Kendi karbon kredisi ile 2019 ve 2020 yıllarında küresel üretimde karbon nötr olmayı başaran şirket, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 2. kez Dayanıklı Ev Ürünleri kategorisinde "Sektör Lideri" seçildi. Arçelik'in 2030 sera gazı emisyon azaltım hedefleri, Paris Anlaşması'nın “2 ° C'nin çok altında” hedefi doğrultusunda Science Based Targets Initiative (SBTi) tarafından onaylandı.

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