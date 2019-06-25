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En uygun yatırımın formülünü verdi!

25 yıllık cafe ve restoran işleten Global Restoran Grup Ceo’su Oğuz Şenol, yatırım konusundaki tecrübelerini paylaştı.

En uygun yatırımın formülünü verdi!
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Düşük riskli yatırım, yüksek kar marjı ve en hızlı geri dönüşümlü yatırımı ile Oğuz Şenol, en uygun yatırımı sunmaya başladı.

Türkiye’nin kriz ortamında bile yatırımcısına 14-18 ay arasında geri dönüşü sağlayarak bir ilke imza atmaya hazırlanan Global Restoran Grup Ceo’su Oğuz Şenol, sektördeki 25 yıllık kendi tecrübesi ile yatırım yapmak isteyenler en önemli desteği de yapmış olacağını dile getiriyor. 

Şenol,Türkiye’de A’dan Z’ye anahtar teslim restoran kurulumu ile bir ilke imza atmaya atarken, Cafe İtaliano’nunbaşarısının arkasında kaliteli ürünleri, hijyeni, iyi servisi ve güleryüzünün olduğunun altını çiziyor.

3 senede 55 restoran açmayı planlayan Şenol, formülü ise şöyle veriyor; “Düşük Maliyet + Düşük Risk(Yatırım) + Yüksek Kar marjı + En hızlı yatırım geri dönüşü = Cafe İtaliano”

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Cafe ItalianoOğuz ŞenolGlobal Restoran
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