En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com, yılın en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık'ta cirosunu yüzde 75 artırdı, site trafiği de yüzde 50'nin üzerinde arttı.

Morhipo.com, 21 Aralık'a özel kampanyaları ile ilgili verilerini yayınladı. Kampanyalara yoğun ilgi gösterilen en uzun gecede Morhipo.com, cirosunu diğer günlere kıyasla yüzde 75, trafiğini yüzde 50'nin üzerinde ve kampanyaya katılım oranını ise yüzde 76 artırdı.

Verilere göre, 20.00-00.00 saatleri arası ilginin en yüksek olduğu saatler olurken 00.00-02.00 saatleri arasında trafik ve satış diğer günlere kıyasla yüzde 30 arttı. Kullanıcıların sitede geçirdiği süre genel olarak yüzde 50'nin üzerinde artış gösterirken, platform bazında masaüstünde yüzde 48, mobilde yüzde 55 ve tablette yüzde 49'luk artış yaşandı.

Yılın en uzun gecesinde yapılan kampanyalara en fazla ilgiyi İzmirliler gösterdi. İllere göre trafik artış oranında İzmir ilk sırada yer alırken, bu ili İstanbul ve Ankara takip etti. Satın alınan ürünlerde renk bazında en çok siyah renk tercih edildi. Siyahı lacivert, bordo, kırmızı ve gri izledi.

Güne özel kampanyalara kadın ve erkekler eşit oranda ilgi gösterirken, en büyük ilgi gören markalar, Morhipo'ya özel satışa çıkarılan özel fiyatlı Beymen ve Network koleksiyonları oldu. D by Divarese'nin bu güne özel 99,95 TL'den satışa çıkarılan deri bot kampanyası ise günün en çok ilgi gören kampanyası oldu.