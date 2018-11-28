"En zeki gençlerimizi, öğretmenliğe yönlendirmeliyiz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Önümüzdeki 15 yılda en zeki gençlerimizi çok özendirici ve teşvik edici programlarla, mutlaka ama mutlaka öğretmen yetiştiren fakültelere yönlendirmeliyiz." dedi.

İSO meclisinin kasım ayı olağan toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla, "Rekabet, Bilim ve Teknoloji Odaklı Dünyada Yeni Eğitim Modeli Vizyonunun Sanayimiz Açısından Önemi" ana gündemi ile gerçekleştirildi.

Bahçıvan, yaptığı konuşmada, geleceğin dünyasında var olmanın, Bilgi Çağı'nın ruhuna uygun hareket edilmesine bağlı olduğunu belirterek yeni çağın yeni mesleklerini etkili bir şekilde icra edebilecek nitelikli insan kaynağının nasıl yetiştirileceği sorusunun giderek büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sanayinin, eğitim sisteminin yetiştirdiği insan gücüyle çalıştığına dikkati çeken Bahçıvan, bu noktada yapılması gereken ilk şeyin nitelikli eğitime bugünden başlayarak gereken önemi vermek olduğunu ifade etti.

Türkiye'de orta gelir tuzağı gibi orta eğitim tuzağının bulunduğunu anımsatan Bahçıvan, bunun ana nedeninin de insanları vasatlıkta birleştiren eğitim anlayışı olduğunu dile getirdi.

Bahçıvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orta eğitim tuzağından çıkış ve nitelikli bir eğitim için, öğrenci bilinç ve düzeyi, çağdaş teknoloji odaklı eğitim araç-gereçleri ve derslik sayısı elbette ki çok önemli. Ülkemiz bu konularda son yıllarda önemli mesafeler de kat etti. En önemlisi eğitimin en temel unsuru olan nitelikli öğretmenlerin varlığıdır. Bu konuda bir öneride bulunmak istiyorum; önümüzdeki 15 yılda en zeki gençlerimiz çok özendirici ve teşvik edici programlarla, mutlaka ama mutlaka öğretmen yetiştiren fakültelere yönlendirilmelidir.”





- "Mesleki eğitimdeki yeni bir yapı, sanayi üretimine katkıda bulunacak"





Erdal Bahçıvan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı "2023 Eğitim Vizyonu Belgesi"nin bahsettikleri bu ihtiyacı gidereceğine yürekten inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un veli, öğretmen, müfredat gibi eğitimin en önemli unsurlarına hakim birisi olarak bakanlık görevini üstlendiği andan itibaren umudu yakaladık. Sayın Bakanımızın ‘Kitlesel olarak öğretim yapılan ülkeler, kitlesel olarak yok olurlar’ tespitine katılıyoruz. İşte bu açıdan 'Yeni Eğitim Modeli'ndeki müfredatın, insanlık değerleriyle harmanlanarak, çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre oluşturulacak olması çok önemlidir. Eğitimi bir ekosistem olarak gören bir anlayışla, çocukların mesleki eğilimlerine yönelik yeni bir yapının kurulacak olması sanayi üretimimize de büyük katkıda bulunacak."





- "Aileler, özendirici teşviklerle desteklenmeli"





Yeni Eğitim Modeli çerçevesinde sanayicileri ilgilendiren hedeflerin başında mesleki ve teknik eğitim konusunun geldiğini dile getiren Bahçıvan, mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması hedefi konusunda İSO olarak gerekli hassasiyeti gösterdiklerini, bundan sonra da tüm desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Bahçıvan, şunları söyledi:

"Eğitim sistemi içinde üretimi merkeze alan, insanın tüketimden değil üretimden itibar kazanan üretici yönünü ön plana çıkartan kişi ve toplum düşüncesi geliştirilmelidir. Meslek liseleri ve meslek yüksek okullarının itibarı artırılmalı, bu kurumlar yeniden yapılandırılmalıdır. Çünkü mesleki eğitim, bireysel olarak kişinin gelişimine, kurumsal olarak şirketlere, toplumsal olarak da ülkelerin kalkınmasında büyük rol oynar. Son yıllardaki gelişmelere baktığımızda, meslek liselerinin maalesef gençlerimiz tarafından yeteri kadar tercih edilmediğini görüyoruz. Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri bize bu konuda somut rakam verdiler: Bu yıl kontenjanları 90 olmakla birlikte okula sadece 13 öğrenci kazandırabilmiş. Bu konuda ailelere de büyük görev düşüyor. Aileler, çocuklarını bu okullara yönlendirmek konusunda özendirici teşviklerle desteklenmeli ve ödüllendirilmelidir."





- "Eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilmeli"





Erdal Bahçıvan, mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi hedefini çok değerli bulduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"MEB’in açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'ndeki mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi hedefi, sanayiciler için hayati bir konu. Çünkü gençler, öğrencilik sürecinde iş hayatını tanıma imkanı bulmakta zorlanıyorlar. Ayrıca gençlerin çoğu kariyer planı yapmayı üniversiteden sonraya erteliyor. Bu durum hem işverenler açısından hem de gençler açısından çalışma hayatında verimsizliği getiriyor. Yeni Eğitim Modeliyle gençlerin erken yaşlarda iş hayatıyla tanışmasının sağlanması onları daha kolay çalışma hayatına hazırlayacak. Meslek liselerinde ders programlarının yerli yersiz değişmesine, bir okulda 4 yılda 4 müdür değişmesine geçmişte tanık olduğumuz için Yeni Eğitim Vizyon Belgesi bizlere heyecan veriyor. Bu vizyon belgesinde, meslek liseleriyle ilgili hedeflerin arzu edilen ölçülerde gerçekleşmesi, önemli bir paydaş olarak biz sanayicilerin masada olmasına bağlıdır."





