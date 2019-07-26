Endüstri 4.0 mühendislerini yetiştirecek üniversite kapılarını açıyor

ANKARA (AA) - OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, "OSTİM Teknik Üniversitesi ile hayata dokunan, sanayi sorularına çözüm üreten, Endüstri 4.0'ı geliştiren insan yetiştirmek için yola çıktık." dedi.

Aydın ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, düzenledikleri basın toplantısında, bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek üniversitenin kuruluş amacı ve hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Orhan Aydın, üniversiteyi, katma değeri yüksek ürün üretebilen nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla kurduklarını söyledi.

OSTİM olarak çeşitli meslek okullarıyla iş birliği içinde olduklarını belirten Aydın, "OSTİM Teknik Üniversitesi ile hayata dokunan, sanayi sorularına çözüm üreten, Endüstri 4.0'ı geliştiren insan yetiştirmek için yola çıktık. İyi bir ekip, akademik kadro ve idareyle sanayi bölgesinin direkt içinde ülkemize değer oluşturma gayretindeyiz." diye konuştu.

Aydın, üniversitenin, bir sanayi bölgesinin içinde yer alarak buradaki birikimden istifade edecek ilk teknik üniversite olması sayesinde Ankara'yı ve Türkiye'yi dönüştürecek nitelikte insan kaynağını ortaya çıkaracağını dile getirdi.

- "İş hayatına hazır mühendis yetiştirilecek"

Yülek de ülkelerin içinde bulunduğu değişimin temelinde teknoloji ve sanayi üretiminin yer aldığına işaret ederek, üretime odaklanan teknik eğitimle Türkiye'yi bu yarışta yukarıya taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Üniversite eğitimi aldığı sırada uygulamayla birlikte iş hayatına hazır ve üretebilen mühendis yetiştireceklerini belirten Yülek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en zengin ülkelerinin, en sanayileşmiş ülkeleri olması bir tesadüf değil. OSTİM Teknik Üniversitesi bir sanayi havzasında kurulmasıyla bildiğimiz kadarıyla dünyada tek. Biz bunu yeni nesil veya girişimci üniversite kavramıyla açıklıyoruz. Bu da hayatın merkezinde konumlanması bakımından toplumun dışında ve biraz üstünde. 'Üniversite-sanayi iş birliği' sevdiğimiz bir kavram ama bizim farkımız, öğrencilerimizi birinci sınıftan itibaren OSTİM ekosistemi içinde yer alan TUSAŞ'tan ASELSAN'a kadar geniş yelpazedeki sanayi üretiminin bulunduğu ortamın içine sokmak olacak."