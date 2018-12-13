"Endüstri 4.0'a en yakın sektör otomotiv"

ADANA (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ile (TÜRKONFED) Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından hazırlanan raporda, Endüstri 4.0'a en yakın sektörün otomotiv olduğu belirtildi.

TÜRKONFED ve SEDEFED iş birliğiyle hazırlanan "Dijital Anadolu 2: Sektör Bazlı Dönüşüm Yol Haritası Raporu" Adana'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, burada yaptığı konuşmada, hazırladıkları ilk raporda Türkiye'nin dijitalleşmedeki yerini tespit ettiklerini, ikinci raporda da Bursa, İzmir ve Antalya olmak üzere otomotiv, tekstil ve hazır giyim ile seracılık sektörlerini mercek altına aldıklarını söyledi.

Çalışmanın sonucunda endüstri 4.0'a en yakın sektörün otomotiv olduğunu tespit ettiklerini belirten Turan, tekstil ve hazır giyim sektörünün teknik altyapı, akıllı üretim, insan ve organizasyonda endüstri 2.5 seviyesine yaklaştığını, seracılığın ise akıllı üretim ve organizasyonda endüstri 2.0'ın biraz üzerinde yer aldığını dile getirdi.

- "Sebep tedarik zincirine uygun çalışma"

Otomotiv sektörünün öne çıkmasında tedarik zincirine uygun çalışılmasının belirleyici olduğunu ifade eden Turan, "Tedarik zincirine uygun olarak uluslararası şirketlerle çalışıyor olması, onların taleplerini karşılıyor ve ona göre örgütlenmesi tabi ki 4.0'a yakın olmasını da beraberinde getiriyor." dedi.

Turan, dijitalleşmenin şirketler için zorunluluk olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bunu biz şirketlerimizin küresel rekabet gücünü artırmada kullanmak zorundayız. Türkiye'nin üretim odaklı büyümesi, katma değerli üretim, markalaşma, nitelikli insan kaynağıyla bunu yapması gerekiyor. Yüksek teknolojiyle üretim yapıp bunu da ihraç etmesi gerekiyor. Buradaki en önemli faktör bunun hepsinin dijital şemsiye altında yapılması. Günümüzde tüm iş süreçleri, tüm iş yapma şekillerimiz dijitalleşiyor. Bizim bundan kaçma şansımız yok."

SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı da dijitalleşme bilincinin tüm sektörlerde yerleşmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, "Özellikle KOBİ'lerimizde çok büyük bir sıkıntı var. Ben KOBİ temsilcileriyle zaman zaman bir araya geliyorum. Dijitalleşmeyle birlikte sanki işsizliğin artacağı söylense de dijitalleşmeyi yaratan, kullananın da sonuçta insan olduğunu unutmamak gerekir. Eğer rekabetçi bir ortamda ihracat payımızı artıracaksak bizim dijitalleşmede rakiplerimizin önüne geçmemiz lazım." dedi.

- Diyalog ve iş birliği vurgusu

Politika önerilerine de yer verilen raporda, sektörel verimliliğin artırabilmesi için kamu kurumlarından sektörel topluluklar ve üniversitelere kadar tüm taraflar arasında diyalog başlatılması, sektörel yatay ve dikey iş birliklerinin kalitesinin artırılması, özellikle KOBİ'lerin Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapabilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması tavsiye edildi.