"Endüstriyel haberleşme CC-Link IE ile 10 kat daha hızlı"

İSTANBUL (AA) - CC‑Link Partner Association (CLPA) Ülke Müdürü Tolga Bizel, "Genel olarak saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kat daha hızlı olan CC-Link IE, saniyede bir gigabit ile haberleşme imkanı sunuyor" ifadesini kullandı.

CLPA açıklamasında görüşlerine yer verilen Bizel, CLPA'nın CC‑Link uyumlu ürün üreticileri ve CC‑Link teknolojisi kullanıcılarından oluştuğunu ve dünya çapında 2 bin 300'den fazla üyesi bulunduğunu aktardı.

CLPA'nın endüstriyel otomasyonda network haberleşmesi için CC‑Link teknolojisinin dünya genelinde benimsenmesini teşvik etmeyi amaçladığını dile getiren Bizel, şunları kaydetti:

"CLPA bu doğrultuda CC‑Link özelliklerini denetliyor ve yönetiyor. CLPA'nın dünya genelinde yaygınlaştırmaya çalıştığı CC-Link IE, Sanayi 4.0 çağında daha da önemli hale geldi. Çünkü yeni endüstri evresinde bilgiye, birden çok cihaz tarafından, birden çok noktadan gerçek zamanlı olarak ulaşılması önem kazanıyor. Bu noktada CC-Link IE, şu anda fiilen en büyük bant genişliğine sahip ve gigabit hızlarında çalışan tek açık endüstriyel ethernet protokolü olarak öne çıkıyor."





-"Çok güçlü bir platform"





Geleceğin haberleşme üzerine kurulacağını ve Sanayi 4.0'ın kanunlarını hayata geçirmek için fabrikalarda robotlar dahil tüm makinelerin birbiriyle haberleşmesi gerektiğini vurgulayan Bizel, "CC-Link IE, fabrika otomasyon teknolojileri üreticilerinin saha kısmındaki ürünlerinin birbirleri ile haberleşmesi için çok güçlü bir platform oluşturuyor" ifadesini kullandı.

Bizel, bu teknolojinin aynı zamanda farklı üreticilere ait cihazların genel bir ağ üzerinde serbestçe iletişim kurabilmesini sağlayacak kapasiteye de sahip olduğuna dikkati çekti. Bizel, şu açıklamalarda bulundu:

"Genel olarak saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kat daha hızlı olan CC-Link IE, saniyede bir gigabit ile haberleşme imkanı sunuyor. Dolayısıyla bu teknoloji, şimdi ve gelecekte Sanayi 4.0'ın ihtiyaçlarının desteklenmesi için en büyük potansiyele sahip.

Bir gigabitlik açık endüstriyel ethernet ağı CC-Link IE, saha cihazlarından kontrolörlere çok hızlı iletişim sağlayarak üretim tesisinin tamamında maksimum verimliliği mümkün kılıyor. Fabrikaların bazı bölümlerinde milisaniyeler mertebesinde haberleşmek gerekiyor. CC-Link IE gibi bir altyapısı olmayan üretim tesislerinin sürekli değişen ve kişiselleşen taleplere hızlı yanıt vermeleri zorlaşıyor."