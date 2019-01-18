"Endüstriyel Türk keneviri tohumu üretilmeli"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türk keneviri tohumu üzerinde laboratuvar çalışmaları yapılarak, uyuşturucu seviyesi düşük "Endüstriyel Türk keneviri" tohumunun üretilmesi gerektiğini bildirdi.

Kaan, Türkiye’de kenevir üretimine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kenevirin, petro-kimya, plastik, enerji, biyodizel, kağıt-karton ürünleri, tekstil sektörü, plastik ve alt sektörleri, otomotiv, gıda, tarım ile medikal tıp alanlarında kullanılan ekonomik değeri yüksek bir bitki olduğunu belirterek, "Ülkemizde, uyuşturucu maddeler kanunu gereği üretimi yasaklı tarım ürünleri arasında yer alan kenevirin, 2016 yılında hazırlanan yönetmelik ile yeniden kontrollü şekilde yetiştirilmesi planlanmıştır. Ancak, henüz üretim aşamasına geçilmemekle birlikte, kapsamlı bir planlama da oluşturulmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi üretimi için son derece önemli olan ve yüksek verimliliği sayesinde ham madde giderleri noktasında oldukça büyük bir avantaj sağlayan bitkinin, gerekli planlamalar tamamlanarak, bir an önce kontrollü bir şekilde üretimine başlanmasının elzem olduğunu ifade eden Kaan şunları kaydetti:

"Kenevirin Anadolu’da tarih boyunca varlığı bilinen türü, Avrupa’da ve diğer bölgelerde üretilen çeşitlerine göre kalitesi ve yüksek verimliliğiyle öne çıkmaktadır. Bu farklılığından dolayı, topraklarımızda yetiştirilen ve yerli tohum olan kenevir bitkisini, 'Türk keneviri' olarak tescil ettirmemiz gerekmektedir."





- Türk Keneviri Araştırma Enstitüsü kurulmalı





MÜSİAD olarak üzerinde uzun zamandır çalıştıkları Türk keneviri üretimi ile ilgili elde ettikleri veriler ışığında birtakım öneriler oluşturarak ilgili makamlarla paylaştıklarını bildiren Kaan, bu önerileri şöyle sıraladı:

"Yönetmeliğin hızlı bir şekilde işlevsel hale getirilebilmesi için, yönetmelikte belirtilen, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aldığı kararların bir an önce İl Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne bildirilmesi gerekmektedir. Tohum üretimi, kenevir üretimin en önemli aşamalarından biridir. Tohum üretimi ile eş zamanlı olarak, 19 ilde kenevir üretim alanları, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından hızlıca belirlenmeli ve yetersiz kalması durumunda diğer illerde de üretim bölgeleri artırılmalıdır. Bu illerde, planlamalar tamamlanmalı ve tohum üretimi ivedi şekilde başlamalıdır.

Türk Kkeneviri tohumu üzerinde laboratuvar çalışmaları yapılarak, uyuşturucu seviyesi düşük “Endüstriyel Türk keneviri” tohumu üretilmelidir. Konuyla ilgili çiftçiler bilgilendirilerek, bitkinin yetiştirilmesi noktasında teşvik edilmeli ve üretime katılımları sağlanmalıdır. Tüm bu süreçlerin takibi ile planlı ve kontrollü bir şekilde ilerleyebilmesi için bir Türk Keneviri Araştırma Enstitüsü kurulmalıdır. "



Kaan, tohumu, kökleri, dalları ve çiçeğiyle birlikte, tamamından sanayi üretiminde faydalanmanın mümkün olduğu kenevirin, bütün halinde üretim sürecine dâhil edilmesi, buna engel teşkil eden maddelerle ilgili, mevcut yönetmelikte değişikliğe gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Üretilen bitkinin, tamamıyla sanayiye aktarılması ve suistimale mahal vermemek adına ileri teknolojik imkanlardan faydalanılarak tam kontrol sağlanmasının mümkün olduğunu ifade eden Kaan, "Gerekli şartlar sağlandığında ve kontrol mekanizmaları kusursuz işletildiğinde, Türkiye’nin hemen hemen tüm bölgelerinde Türk keneviri, başarılı bir şekilde üretilebilecektir. Planlama aşamalarından, üretici ve sanayiciye ulaşma noktasına kadar Araştırma Enstitüsü’nün yapacağı tüm çalışmalara, sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, üniversiteler ve çiftçiler mutlaka dahil edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.



Kaan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girişimleriyle yeniden gündeme gelen kenevir üretimi konusunda, Stratejik Sektörler ve Politikalar Başkanlığı ve Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu başta olmak üzere, MÜSİAD olarak etkin rol alarak, konunun yakın takipçisi olacaklarının altını çizdi.