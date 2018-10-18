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Enerji Bakanlığından "Barbaros Hayreddin Paşa" açıklaması

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: - "Türkiye’nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası hukuka uygun gerçekleştirdiği faaliyetlerin engellenmeye çalışılması, uluslararası hukuk kurallarıyla hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır" - "Yunanistan’a ikili ilişkilerin ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesi adına hukuk dışı kurallara tevessül etmemesi ve bölgedeki gerilimi tırmandıracak her türlü girişimden uzak durmasını tavsiye ediyoruz"

Enerji Bakanlığından
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Türkiye'nin Akdeniz'deki kıta sahanlığında bugün başlattığı sismik araştırma faaliyetinin Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından taciz edilmeye çalışıldığı belirtilerek "Türkiye’nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası hukuka uygun gerçekleştirdiği faaliyetlerin engellenmeye çalışılması uluslararası hukuk kurallarıyla hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu taciz girişiminin Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisi'ne refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından yapılan manevralarla engellendiği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Türkiye’nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası hukuka uygun gerçekleştirdiği faaliyetlerin engellenmeye çalışılması, uluslararası hukuk kurallarıyla hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Yunanistan’a ikili ilişkilerin ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesi adına hukuk dışı kurallara tevessül etmemesi ve bölgedeki gerilimi tırmandıracak her türlü girişimden uzak durmasını tavsiye ediyoruz."

Doğu Akdeniz'de çalışmalarına başlayan Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemisini taciz eden Yunanistan'a ait fırkateynin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından engellendiği bildirilmişti.

Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemisi, dün akşamdan itibaren, Doğu Akdeniz'de önceden ilan edilen Türkiye'ye ait Güzelyurt Araştırma Sahası'nda çalışmalarına başlamıştı.



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