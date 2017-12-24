Enerji depolama pilinde teknoloji Avrupa, mühendislik Türkiye'den

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - EMTA Enerji Genel Müdürü Orkun Özgencil, 2018'de toplamda en az 15-20 megavat kapasiteli birkaç enerji depolama pili projesini hayata geçirmek istediklerini belirterek, "Uzak Doğu ve Amerika'da görüştüğümüz teknoloji şirketleri var ama Avrupa'daki sistemler bizi daha çok cezbediyor. Teknolojisini oradan alıp, diğer sistemlerini Türk mühendisliğiyle yapma niyetindeyiz." dedi.

Özgencil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada enerji depolama alanında pil teknolojilerinin giderek daha önemli hale gelmeye başladığını söyledi.

Özellikle 2020 sonrasında devam edilmeyeceği açıklanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) yararlanamayacak elektrik üretim şirketlerinin enerji depolamayla ilgili harekete geçmesi gerektiğini dile getiren Özgencil, Türkiye'nin bu alanda acil çözümlere ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Özgencil, Türkiye'nin baz yük dışında yenilenebilir enerji santrallerinden elektrik üretiminin de giderek artması sebebiyle sistemdeki enerji yükünün homojen bir şekilde arz edilebilmesi ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında çözüm olabilmesi nedeniyle yeni depolama teknolojilerine ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

Özellikle rüzgar enerjisinde bu uygulamanın daha büyük bir ihtiyaç olacağını kaydeden Özgencil, şöyle konuştu:

"Arz-talep çerçevesinde, gece ve gündüz elektrik fiyatları arasında dengesizlik oluyor. Depolamayla bu dengesizlikler yatırımcı açısından ortadan kaldırılabilir. Bu piller, enerjiyi depoluyor ve sistemde hangi kaynaktan ne kadar elektrik üretildiğini gösteriyor. 'Önümüzdeki günlerde, şu saat aralıkları içinde piyasada fiyat şu seviyeye çıkabilir, bu saatlerde enerjiyi depola' gibi öngörüler yapabilecek. Sonrasında da depolanan enerjiyi pik saatte şebekeye direkt verebiliyor. Şu anda bunların büyüklükleri bir konteynırın içinde 2,5 megavat kapasiteye kadar çıkabiliyor."

- Avrupa'nın teknolojisi Türkiye'ye daha uygun

Amerika ve Uzak Doğu'da bu teknolojilerin giderek yaygınlaştığını aktaran Özgencil, "Bizim de Uzak Doğu ve Amerika'da görüştüğümüz teknoloji şirketleri var ama Avrupa'daki sistemler bizi daha çok cezbediyor. Avrupa’nın bu teknolojileri Türkiye'ye daha çok uyuyor çünkü Türkiye'de de oralardaki gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde bir artış trendi var. Teknolojisini oradan alınıp, diğer sistemlerini Türk mühendisliğiyle yapma niyetindeyiz. 2018'de minimum 15-20 megavatlık birkaç enerji depolama pil projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Özgencil, kullanılacak pil teknolojisinin santralin coğrafi özelliği, üretim kaynağı ve çeşitli faktörlere göre değişebileceğini belirterek, Türkiye'de pil teknolojili enerji depolama sistemleri kurmak isteyen yatırımcılara uygun çözümler geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

- Enerji depolama şirketler için fırsat

Depolama pillerinin maliyetinin seçilecek teknolojiye göre değiştiğini ifade eden Özgencil, pil ömründe doldurup-boşaltma (cycle) zamanlarının çok önemli olduğunu ve bu ömrün 5 bin ile 50 bin cycle arasında değiştiğini söyledi.

Özgencil, bu sebeple pil teknolojisi kullanacak müşterinin neye ihtiyacı olduğunun iyi analiz edilmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu piller, sadece elektrik üretim santrali yatırımcılarının kullanacağı bir teknoloji değil. Toptan elektrik lisansı olan şirketler de bu işe girebilir. Bu şekilde bir şirket 2,5 megavat kapasiteli 10 pil alsa, bu portföyden elektrik satabilir. Arz-talep dengesi değişkenlik gösterdiğinde, sistemde yeteri kadar elektrik olmadığı zaman iyi bir modelleme yapılarak enerji depolanabilirse gece israf olacağına gündüz kullanılabilir. Artık enerjiyi depolayabilen ve yönetebilenler para kazanır hale geleceği için piyasada bu tür 'ara toptancı' gibi yatırımcılar ortaya çıkabilir. Böylece, piyasaya farklı bir mekanizma girdiği için rekabet daha çok artar ve fiyatlar da aşağı çekilebilir. O yüzden, pil teknolojilerinin ara toptancı olarak elektrik depolayıp satabilecek şirketler için de fırsat olduğunu düşünüyorum.”