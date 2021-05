Enerji desteği

Türkiye’nin en büyük entegre enerji şirketlerinden Aydem Enerji, yönetim kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Aydem Enerji Kamu İlişkileri Grup Direktörlüğü’ne sektörün deneyimli isimlerden Altan Kolbay atandı.

12 bin çalışan ve 40 yılı aşkın deneyimiyle enerji sektörünün lider kuruluşları arasında yer alan Aydem Enerji’de önemli bir atama gerçekleştirildi. Altan Kolbay, Aydem Enerji Kamu İlişkileri Grup Direktörü olarak görevine başladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olan Altan Kolbay, Galatasaray Üniversitesi’nde İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Executive MBA yüksek lisans programlarını tamamladı.

Enerji sektöründe kamu ilişkileri alanında 15 yıllık deneyimi bulunan ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın küresel kamu diplomasisi programı IVLP katılımcısı olan Kolbay, son olarak Turcas Petrol’de Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü & İcra Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Altan Kolbay, Aydem Enerji bünyesindeki tüm grup şirketlerinin kamu ilişkilerinden sorumlu olacak.

Aydem Enerji Hakkında

Türkiye’nin ilk ve öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji, elektrik üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçirmek, ilk yerli güneş hücresini üretmek, ilk özel elektrik dağıtım ve perakende lisanslarına sahip olmak gibi sektörünün öncü işlerine imza atan Aydem Enerji, bugün Türkiye’ye yayılan 27 santrali ve 1.965 MW kurulu güç ile yıllık 10.044 GWh elektrik enerjisi üretiyor. Yenilenebilir enerjiyi odağına alan Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji üretim şirketi, portföyünün tamamı %100 yenilenebilir kaynaklardan oluşan Türkiye’nin en büyük şirketi konumunda. Elektrik üretimi faaliyetlerinin yanında elektrik perakende şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende ile Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa olmak üzere 2 bölge, 5 ilde 5 milyon müşterisine hizmet sunuyor. Elektrik dağıtım şirketleri ADM Elektrik Dağıtım ve GDZ Elektrik Dağıtım ise aynı illerde elektrik dağıtım hizmeti sunuyor. Aydem Enerji 2021 yılında çalışan markası alanında hayata geçirdiği projelerle iş yeri kültürü, çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work® Enstitüsü’nün yürüttüğü programda, 11 grup şirketiyle Great Place to Work® Sertifikası almasının ardından, Great Place to Work® “Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi”nde de 8 grup şirketiyle yer almayı başaran ilk firma oldu.