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Enerji devi Schlumberger bilançosunu açıkladı

- Şirketin geliri yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11,3 artarak 8,3 milyar dolara ulaştı

Enerji devi Schlumberger bilançosunu açıkladı

NEW YORK (AA) - Dünyanın en büyük petrol sahası hizmetleri şirketi Schlumberger, bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

Schlumberger'den yapılan açıklamada, bu senenin nisan-haziran döneminde firmanın gelirinin, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 11,3 artarak 8,3 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Firma, geçen yılın ikinci çeyreğinde 7,46 milyar dolar gelir elde etmişti.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 74 milyon dolar zarar eden şirket, bu senenin aynı döneminde ise 430 milyon dolar net kar yakaladığını bildirdi.

Ayrıca geçen yılın nisan-haziran döneminde hisse başına 0,05 dolar zarar eden Schlumberger'in bu senenin aynı döneminde hisse başına karı ise 0,31 dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schlumberger Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Paal Kibsgaard, "Kuzey Amerika ve uluslararası piyasalarda büyüme gösterdik ve güçlü portföyümüzü kuvvetlendirdik. Uluslararası sondaj alanında 29 yeni sondaj kulesi mobilize ettik." ifadelerini kullandı.

Piyasa temellerinin şirketin uluslararası faaliyetleri için elverişli olmaya devam ettiğini vurgulayan Kibsgaard, "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretimi arttırma kararına rağmen, İran üretimini piyasadan kaldırmaya yönelik jeopolitik baskı, Venezuela'da düşen üretim için çözüm olmaması ve Libya'nın ihracatındaki volatilite nedeniyle küresel arz tabanı zayıflamaya devam ediyor." yorumunu yaptı.

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