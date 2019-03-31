“Enerji güvenliğinde hiçbir sıkıntı yok“

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye genelinde enerji güvenliğinin sağlanması konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek, "Ülke genelinde herhangi bir olumsuzluk yok, özellikle şehir merkezlerimizde hiçbir sıkıntı yok. İl ve ilçe seçim kurullarımızın olduğu bölgelerde de alternatif besleme hatları daha önceden planlanmıştı. Hatta jeneratörler de oralara kuruldu, yedekleme amacıyla. Ne kadar seçim bölgemiz varsa hepsinde ekipler görev başında." dedi.



Dönmez, eşi Zeynep Dönmez ve çocukları ile oylarını kullanmak için Üsküdar'daki Rasathane Ortaokulu'nda "2295" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geldi. Oy kullanmak için sırada bekleyen Dönmez, daha sonra sandık görevlileriyle tokalaştı.



Gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine veren Dönmez, daha sonra görevliden oy pusulası ile zarfını aldı, kabine geçerek oyunu kullandı ve ardından zarfı "Hayırlı olsun" diyerek sandığa attı.



Dönmez, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, son derece centilmence bir kampanya yürütüldüğünü ve yoğun bir çalışma döneminin geçtiğini ifade etti.



Kendisinin de en az 30 il ve 60'ın üzerinde ilçede kampanyaya destek olmaya çalıştığını söyleyen Dönmez, "Seçim gününü, aslında demokrasilerde bir bayram günü olarak adlandırmak lazım. Bir yerde hasat günü diye bakıyoruz. İnşallah, herkes için hayırlı bir netice almış oluruz. Bazı adaylarımız üzülecek, bazı adaylarımız sevinecek. Ne sevinci ne de üzüntüyü abartmamak lazım diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Dönmez, Türkiye genelinde enerji güvenliğinde bir aksaklık yaşanmaması için ekiplerin sahada olduğunu dile getirerek, şu bilgileri paylaştı: "Son aldığım rapora göre, ülke genelinde herhangi bir olumsuzluk yok, özellikle şehir merkezlerimizde hiçbir sıkıntı yok. İl ve ilçe seçim kurullarımızın olduğu bölgelerde de alternatif besleme hatları daha önceden planlanmıştı. Hatta jeneratörler de oralara kuruldu, yedekleme amacıyla. Herhangi bir sıkıntımız yok, inşallah seçim sonuna kadar da bu şekilde devam etmiş oluruz. Her dağıtım şirketi her seçim bölgesinde ayrı ayrı ekipleri var. Ne kadar seçim bölgemiz varsa hepsinde ekipler görev başında."