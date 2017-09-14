Enerji için kurulan barajlar balık üretimiyle de yüz güldürüyor

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de elektrik üretimi amacıyla kurulan barajlarda yılda 3 bin ton balık yetiştiriliyor.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Torul Kaymakamı Mustafa Karali, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen ve beraberindeki heyetle Torul ve Kürtün barajlarında kafes balıkçılığı yapan işletmelerde incelemelerde bulundu.

Balık üreticilerinden kültür balıkçılığıyla ilgili bilgi alan Vali Memiş, Torul ve Kürtün ilçelerinde elektrik üretmek amacıyla kurulan Kürtün ve Torul barajlarında yılda yaklaşık 3 bin ton balık üretildiğini söyledi.

Barajlarda 11 işletmeci tarafından kafes balıkçılığının sürdürüldüğünü dile getiren Vali Memiş, Torul ve Kürtün barajlarının Karadeniz bölgesinin en önemli alabalık ve Karadeniz somonu üretim merkezi olduğunu dile getirdi.

Vali Memiş, barajların, öncelikli yapım amacı elektrik enerjisi üretmenin yanında ilin ve bölgenin ekonomisine balık üretimiyle katkı sağladığına işaret ederek, "Torul ve Kürtün'de bulunan 11 işletmenin yılda 3 bin ton alabalık ve Karadeniz somonu üretimi söz konusu. Bu hakikaten önemli bir rakam." diye konuştu.

Memiş, sahildeki komşu iller Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun'a sağlıklı ve temiz ortamda üretilen bu balıkların gönderildiğini de kaydetti.

Kürtün ve Torul barajlarında üretilen balıkların Japonya'ya ihraç edildiğine dikkati çeken Vali Memiş, şunları söyledi:

"Bu bizim için mutluluk veren bir durum, bu konuyu çok önemsiyoruz. Kürtün, Özkürtün ve Gümüşhaneli hemşehrilerimiz için artık kafes balıkçılığı bir kültür haline geldi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının balıkçılara diğer sektörlerde olduğu gibi destekleri devam ediyor. Kilogram başına 60 kuruş bir desteğimiz var."

Memiş, işletmelerin standartlara uygun üretim yaptığını kaydederek, "Bazı ölçüm cihazları Türkiye'de ilk defa Kürtün Barajı'nda deneniyor. Yani suyun sıcaklığını anında ölçerek online sistemle hem işletmeciler hem de Bakanlıkla irtibat halinde, balıklarda meydana gelebilecek hastalıklara anında müdahale imkanımız söz konusu. Bütün üreticilere, ülke ve bölge ekonomisine sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.