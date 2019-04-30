Enerji ithalatı faturası martta yüzde 10,6 arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak 3 milyar 708 milyon 751 bin dolar olarak kayıtlara geçti.



Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, martta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun 3 milyar 708 milyon 751 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

2018 yılının mart ayında bu rakam 3 milyar 353 milyon 131 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 10,6'lık artış oldu.



Öte yandan, mart ayında ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 87 artarak 2 milyon 504 bin 806 tona yükseldi.