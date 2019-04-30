Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa moda ekonomi mersin dünya
Memurların maaş zammında 'seçim etkisi'
Zamda 'seçim etkisi'
Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma
GENÇ MÜSİAD'tan çıkarma
Diziler değer kattı
Diziler değer kattı
Çilek yüz güldürdü
Çilek yüz güldürdü
SKAL Dünya Günü
SKAL Dünya Günü

Enerji ithalatı faturası martta yüzde 10,6 arttı

- Türkiye'nin enerji ithalatı faturası martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak 3,7 milyar dolar oldu

Enerji ithalatı faturası martta yüzde 10,6 arttı
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak 3 milyar 708 milyon 751 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, martta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun 3 milyar 708 milyon 751 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

2018 yılının mart ayında bu rakam 3 milyar 353 milyon 131 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 10,6'lık artış oldu.

Öte yandan, mart ayında ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 87 artarak 2 milyon 504 bin 806 tona yükseldi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Enerji IthalatıMartTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5