Enerji ithalatı faturası ocakta yüzde 6 arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 3 milyar 850 milyon 814 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ocakta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun 3 milyar 850 milyon 814 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 2018 yılının ocak ayında bu rakam 3 milyar 632 milyon 683 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 6'lık artış oldu.



Öte yandan, ocak ayında ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,13 artarak 2 milyon 186 bin 802 tona yükseldi.