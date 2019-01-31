Enerji ithalatı faturası yüzde 1,4 arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 3 milyar 922 milyon 731 bin dolar oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yılın aralık ayında Türkiye'nin toplam ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Bunun 3 milyar 922 milyon 731 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 2017 yılının aralık ayında bu rakam 3 milyar 869 milyon 76 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 1,4'lük artış oldu.



Öte yandan, geçen yılın aralık ayında ham petrol ithalatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,74 artarak 2 milyon 116 bin 833 tona yükseldi.