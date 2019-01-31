Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Bursa mersin Trabzon
YÖK'ten tarihi adım
6 modelini sergileyecek
6 modelini sergileyecek
En çok o satıldı
En çok o satıldı
Panei satacak
Lübnan'a panei satacak
Dünya Ekonomisi 2019’u Yumuşak İnişle Tamamlayacak
Euler Hermes o raporu açıkladı!

Enerji ithalatı faturası yüzde 1,4 arttı

- Türkiye'nin enerji ithalatı faturası geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 3,9 milyar dolar oldu

Enerji ithalatı faturası yüzde 1,4 arttı
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 3 milyar 922 milyon 731 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yılın aralık ayında Türkiye'nin toplam ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun 3 milyar 922 milyon 731 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 2017 yılının aralık ayında bu rakam 3 milyar 869 milyon 76 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 1,4'lük artış oldu.

Öte yandan, geçen yılın aralık ayında ham petrol ithalatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,74 artarak 2 milyon 116 bin 833 tona yükseldi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AralıkEnerji IthalatıTÜİK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1