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Enerji ithalatı faturasında azalma

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 azalarak 2,9 milyar dolar oldu.

Enerji ithalatı faturasında azalma
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Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 azalarak 2 milyar 871 milyon 828 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, haziranda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,7 azalarak 14 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun 2 milyar 871 milyon 828 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl haziranda bu rakam 3 milyar 443 milyon 686 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 16,6'lık azalış oldu.

Öte yandan, haziran ayında ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,5 artarak 2 milyon 116 bin 478 tona yükseldi.

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Dış Ticaret IstatistikleriEnerji IthalatıTÜİK
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