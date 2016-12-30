Enerji ithalatı kasımda azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin enerji ithalatı kasım ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 azalarak 2,4 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yıl kasımda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 16 milyar 931 milyon dolar oldu. Bu rakamın, 2 milyar 419 milyon 483 bin dolarlık bölümünü enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasında elde edilen ürünler, bitümlü maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl kasımda 2 milyar 633 milyon 392 bin dolarlık enerji ithalatı yapılmıştı. Bu yılın aynı ayında bu rakam, yüzde 8,1 azalışla 2 milyar 419 milyon 483 bin dolara geriledi.

Söz konusu ayda ham petrol ithalatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,5 artarak, 2 milyon 256 bin 493 ton oldu.