Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Enerji ithalatı kasımda azaldı

- Türkiye'nin enerji ithalatı kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 geriledi

Enerji ithalatı kasımda azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin enerji ithalatı kasım ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 azalarak 2,4 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yıl kasımda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 16 milyar 931 milyon dolar oldu. Bu rakamın, 2 milyar 419 milyon 483 bin dolarlık bölümünü enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasında elde edilen ürünler, bitümlü maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl kasımda 2 milyar 633 milyon 392 bin dolarlık enerji ithalatı yapılmıştı. Bu yılın aynı ayında bu rakam, yüzde 8,1 azalışla 2 milyar 419 milyon 483 bin dolara geriledi.

Söz konusu ayda ham petrol ithalatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,5 artarak, 2 milyon 256 bin 493 ton oldu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Dış Ticaret IstatistikleriEnerji IthalatıHam Petrol IthalatıTÜİK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.