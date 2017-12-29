Enerji ithalatı kasımda yüzde 46 arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin enerji ithalatına ödediği tutar kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46 artarak, 3 milyar 537 milyon 392 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yıl kasım ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 artışla 20 milyar 537 milyon dolara yükseldi.

Bunun 3 milyar 537 milyon 392 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Geçen yılın kasım ayında bu rakam 2 milyar 422 milyon 308 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Böylece söz konusu dönemler itibarıyla ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 46 artış oldu.

Kasımda ham petrol ithalatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,3 azalarak 1 milyon 502 bin 912 tona geriledi.