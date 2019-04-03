“Enerji maliyetleri azaltılırsa enflasyon düşer“

Palandöken, yazılı açıklamasında, mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.



Enflasyonun düşmesi için enerji maliyetlerinin indirilmesinin önemine değinen Palandöken, benzinin litre fiyatının 7 liraya yaklaştığını, motorine de zam yapılmasının beklendiğini kaydetti.



Palandöken, bahar mevsiminin gelmesiyle turizm ve inşaat sezonunun açıldığına işaret ederek, "Üretimin hızla artacağı bir dönemde başta akaryakıt olmak üzere enerji maliyetleri düşürülürse sınai ve zirai üretimi desteklemiş oluruz. Bu da enflasyonun düşmesine katkı sağlarken ekonomik büyümeyi de yükseltir." değerlendirmesinde bulundu.



Eşel mobil sisteminin uygulandığı dönemlerde akaryakıt fiyatlarının kontrol altında tutulabildiğini bildiren Palandöken, söz konusu sistemin enflasyonu düşürme konusunda etkili olduğunu belirtti.









