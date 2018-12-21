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Enerji piyasalarında 2019'da uygulanacak cezalar belirlendi

- EPDK'nin doğal gaz, petrol, LPG ve elektrik piyasasındaki bazı mevzuat ihlallerinde gelecek yıl uygulayacağı idari para cezaları, yeniden değerleme oranında yüzde 23,73 artırıldı

Enerji piyasalarında 2019'da uygulanacak cezalar belirlendi
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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve elektrik piyasalarında gelecek yıl uygulanacak idari para cezaları, yılbaşından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında yüzde 23,73 artırıldı.

EPDK'nin konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre EPDK, doğal gaz, petrol, LPG ve elektrik piyasası kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca para cezalarını, 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranına göre belirledi.

Gelecek yıl, elektrik piyasasında mevzuata aykırı durumlarını devam ettirenlere 707 lira ile 1 milyon 776 bin 799 lira, doğal gaz piyasasında 911 bin 225 bin ile 1 milyon 562 bin 103 lira arasında idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca, Petrol Piyasası Kanunu uyarınca ulusal marker ekleme işlemlerinde nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemelerinin de yer aldığı mevzuat ihlallerinde bulunanlara ise 350 lira ile 1 milyon 776 bin 799 lira arasında ceza uygulanacak.

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında ise 2019 yılında uygulanacak idari para cezaları 252 ila 1 milyon 301 bin 750 lira arasında arasında değişecek.


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