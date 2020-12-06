Enerji tasarrufunu oyunla öğretiyor

Enerjisa Enerji, on yıl önce hayata geçirdiği, uluslararası ödüllü “Enerjimi Koruyorum” sosyal sorumluluk projesini geliştirerek sürdürüyor. Bugüne kadar 14 ilde, 580 okulda, 330 gönüllü çalışanı ile 250 binden fazla öğrenciyle buluşan, enerji verimliliği ve tasarruf bilincini çocuklara benimsetmek amacıyla yürütülen projenin mobil oyunu da kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yenilenen mobil oyun sayesinde çocuklar, günde bir saatlerini ayırarak, enerji verimliliği ve tasarrufunu eğlenceli bir şekilde öğrenebilecek.

Enerjisa Enerji tarafından bağımsız bir araştırma şirketi işbirliğiyle Türkiye’de çocukların enerji tasarrufu bilincini ölçmek üzere 7-13 yaş arası çocukların ebeveynleriyle görüşerek gerçekleştirilen pazar araştırması verilerindeki bulgular ise dikkat çekiyor. Buna göre çocukların yüzde 51’inin elektrik tasarrufu konusundaki bilincinin sınırlı seviyede olduğu görülüyor. En yüksek tasarruf farkındalığı ise 13 yaşta görülüyor. Tasarruf alışkanlıklarından özellikle ise su israfı ve bilinçli elektrik kullanımı, çocukların en çok dikkat ettiği konuların başında geliyor.

Enerjisa Enerji, "Enerjimi Koruyorum" projesinin dijital açılımı olan mobil oyununu ilkokul çağındaki çocukların beğenisine sunuyor. Geleceğimizin elçisi ilköğretim çağındaki çocuklarda, enerji verimliliği ve tasarrufu bilincinin eğlenceli bir yolla yaygınlaştırılarak artırılması amaçlanarak tasarlanan mobil oyun, pandemi şartlarında eğitimine evde devam eden çocuklar düşünülerek geliştirilip yenilendi. Mobil oyunun oynanma süresi ise çocukların dijital bağımlılıktan korunması amacıyla günde bir saat ile sınırlandırıldı.

İlk olarak dört yıl önce uygulama marketlerinde yerini alan Enerjimi Koruyorum mobil oyununu bugüne kadar binlerce kişiye ulaştı. Mobil oyun, özellikle pandemi döneminde evde kalan çocuklar için güncellenerek yeni tasarımıyla mobil uygulama marketleri arasında yerini aldı.

Çocuklarda Enerji Tasarrufu Bilinci Sınırlı

Türkiye çapında yaklaşık 1.000 çocuğun enerji tasarrufu farkındalığını ve davranışsal duyarlılıklarını ölçmek amacıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçları 7-13 yaş arası çocukların yüzde 51’inin enerji tasarrufu hakkında çok az bilgi sahibi olduğunu ortaya koydu. Bu oran iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında ise yüzde 74’e çıkıyor. Tasarruf farkındalığı yüzde 52 ile en yüksek 13 yaş çocuklar olurken 7 yaş çocuklarda ise yüzde 36 ile en düşük olduğu görülüyor.

İklim Değişimi konusu 10 yaş üstü çocuklarda; Enerji Tasarrufu ve Küresel Isınma konuları ise 11 yaş üstü çocuklarda, daha küçük yaş gruplarına kıyasla anlamlı olarak daha yüksek oranda farkındalığa sahip. 7-13 yaş arası çocukların neredeyse tamamı, farklı duyarlılık seviyelerinde olsalar da, muslukları ve elektrikleri kullanım dışında kapalı tutmaya özen gösteriyor. Elektrikli alet kullanımında tasarruf bilincine sahip çocukların yarısı ise buzdolabını sürekli açıp kapamamak gerektiğinin farkındalar.

Ailede ve Okulda Öğreniyorlar

Araştırmaya göre; enerji tasarrufu konusunda en büyük eğitim aileler tarafından verilirken ailelerden sonra çocuklar gerekli öğrenimi okulda edinebiliyor. Çocukların yüzde 76’sı enerji tasarrufu ile bilgiyi ailelerinden alırken yüzde 73’ü ise okuldaki bilgilendirmeler sayesinde tasarrufun önemini kavrıyorlar. Sosyal medya kanalları ve dijital aplikasyonların ise sıralamada çok geride kaldığı görülüyor. Bu anlamda çocukların en fazla vakit geçirdiği dijital mecralarında geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Enerjisa Enerji Enerjimi Koruyorum projesi ile bu alanın gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Hedef 1 Milyon çocuğa enerji verimliliği bilincini aşılamak.

Enerjisa Enerji A.Ş. CEO’su Murat Pınar proje ile ilgili olarak: “Enerji verimliliği bugün en ucuz enerji kaynağı olarak kabul ediliyor. Ayrıca iklim değişikliğine karşı mücadelede ve sürdürülebilir toplumlar ve şehirler yaratmak konusunda kritik bir öneme sahip. Bireysel olarak hepimizin davranışlarımızı değiştirmemiz ve enerji verimliliğine yönelik iyi alışkanlıklara sahip olmamız gerekiyor. Tam bu noktada Enerjisa Enerji olarak sorumluluk alıyor ve geleceğimiz olan çocukları ve tüm toplumu enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirerek farkındalık yaratacak çalışmalara değer veriyoruz. Bu doğrultuda, enerji tasarrufu farkındalığı yaratmak adına 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’yla bir protokol imzalayarak Enerjimi Koruyorum isimli sosyal sorumluluk projesi ile 10 yılda 250 binden fazla çocuğumuzla tiyatro oyunlarımız ve enerji verimliliği eğitimlerimiz ile bir araya geldik. Yaptırdığımız araştırma sonuçları da farkındalık yaratmak konusunda okuldan ve aileden sağlanan bilginin en önemli araç olduğunu ortaya koyuyor. Enerjisa Enerji olarak takip ettiğimiz global trendler ışığında kullanıcıların davranışlarını değiştirmenin ve ikna etme konusunda ‘’oyunlaştırma’’nın da gücüne inanarak ‘’Enerjimi Koruyorum’’ mobil oyununu yeniledik. Amacımız oyundaki faydaların gerçek hayata taşınmasını sağlamak. Dijitalleşen dünya ve yeni neslin beklentilerini de gözeterek ülkemiz ve dünyamız için hayati önem taşıyan verimli kaynak kullanımına dikkat çekmeye ve bu yöndeki çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz” dedi.

Günde bir saat Enerjimi Koruyorum Oyunu

Enerjimi Koruyorum oyunu, yenilenen ara yüzü, oyun haritası ve içeriğiyle ayrıca detaylandırılmış ve zenginleştirilmiş olarak dikkat çekiyor. Oyunda çocuklar kendi özel karakterlerini oluşturarak bu karakter aracılığıyla itfaiye, kurum, konut, pazar yeri ve market gibi tüm kent öğelerini bir araya getirerek şehir kurabiliyor. Kurdukları şehrin enerji kaynaklarını da kendileri yönetebiliyorlar. Bunu yaparken de hem eğleniyor, hem de adım adım enerji kaynaklarının verimli kullanımını ve tasarrufu konusundaki bilgileri öğreniyorlar. Çocukların dijital bağımlılıktan korunması amacıyla oyun günde bir saat ile sınırlandırılıyor ve bu süre sonunda otomatik olarak kapanıyor. Bu sayede çocuklar, genel kültürlerinin gelişmesi için de farklı soru – cevap içeren bölümler içeren oyunu oynamaya ertesi gün devam edebiliyorlar.

250 binden fazla çocuğu enerji tasarrufu eğitimi verildi

Enerjisa, 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol neticesinde başlattığı “Enerji Verimliliği Eğitimleri” sosyal sorumluluk projesi ile bugüne kadar sorumluluk bölgelerindeki toplam 14 ilde, 580 okulda, 330 gönüllü ile 250 binden fazla ilkokul öğrencisine ulaşarak enerji verimliliği konusunda farkındalık yarattı. Bu kapsamda, gönüllü Enerjisa çalışanları olan “Enerjik Gönüller” tarafından eğitimler verildi ve “Küsmesin Yıldızlar” isminde 7-11 yaş aralığındaki çocuklar için bir de tiyatro oyunu sergilendi.

Ödülleri topluyor

Enerjisa’nın “Enerjimi Koruyorum” projesi, 2017 yılında Avrupa Stevie Ödülleri’nde “Avrupa Yılın Sosyal Sorumluluk Programı” kategorisinde Gümüş ödül kazandı. Proje, 2018 yılında Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri’nde ise “Sorumlu Tüketim ve Üretim” kategorisinin de sahibi oldu. Aynı yıl, “Kalbi Olan Şirketler” sloganıyla düzenlenen, dünyanın en önemli sosyal sorumluluk ödül programlarından biri olan International CSR Excellence Awards’da, “En İyi Enerji Yönetimi Ödülü”ne ve yine aynı yıl “Altın Pusula Ödülü”ne layık görüldü.