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Enerji Uzmanları Toplantısı

- Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivach: - "AB, 2050'ye kadar sıfır emisyona ulaşmak istiyor. Bunun yatırım maliyeti yaklaşık 10 trilyon avro olacak" değil"

Enerji Uzmanları Toplantısı
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SOFYA (AA) - Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivach, Avrupa Birliği'nin (AB) iklim konusunda hedeflerine ulaşamadığını belirterek, "AB, 2050'ye kadar sıfır emisyona ulaşmak istiyor. Bunun yatırım maliyeti yaklaşık 10 trilyon avro olacak" dedi.

Grivach, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen "Enerji Uzmanları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, gelişmiş ekonomi, altyapısına rağmen Avrupa'da doğal gazın istenilen seviyede kabul görmediğini ifade etti.

AB'nin iklim konusunda enerji verimliliği, tüketim ve emisyon hedeflerine ulaşamadığına işaret eden Grivach, "AB, 2050'ye kadar sıfır emisyona ulaşmak istiyor. Bunun yatırım maliyeti yaklaşık 10 trilyon avro olacak. Bu, önümüzdeki 30 yılda her yıl için yaklaşık 290 milyar avro harcama anlamına geliyor. Bu gerçekten başarılabilir bir hedef değil. Avrupalı kullanıcılar petrole yüzde 50 ve doğal gaza da iki katı daha fazla ödeme yapacak." diye konuştu.

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