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Enerji ve madencilikte 73 projeye teşvik belgesi verildi

- Mayısta enerji ve madencilik sektörlerinde 73 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi - Belge alan projelerin toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 669 milyon lira olarak hesaplandı

Enerji ve madencilikte 73 projeye teşvik belgesi verildi

ANKARA (AA) - Enerji ve madencilik sektörlerinde mayıs ayında 73 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, mayısta tarım, imalat, hizmet, enerji ve madencilik sektörlerinde toplam 713 proje yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı.

Bu dönemde enerji ve madencilik sektörlerinde 73 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 1 milyar 669 milyon lira olarak hesaplandı. Enerji ve madencilik yatırımları için verilen toplam 73 teşvik belgesinin 54'ü tamamen yeni yatırımlar için düzenlendi.

Enerji sektöründeki sabit yatırım tutarı en yüksek proje, 458 milyon 722 bin 510 lira ile Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'ye ait muhtelif illerdeki altyapı yatırımları oldu.

Bu projeyi, 170 milyon lira ile Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Ankara'daki sodyum sülfat yatırım projesi ve 127 milyon 800 bin lira ile Sancak Enerji Hizmetleri AŞ'nin İstanbul'daki 33 megavatlık rüzgar enerjisi santrali yatırımları izledi.

Mayıs ayında yatırım teşvik belgesi verilen projelerin hayata geçirilmesiyle enerji ve madencilik sektörlerinde bin 445 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

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