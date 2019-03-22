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Enerji ve madencilikte şubatta 94 şirket kuruldu

- Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ile madencilik ve taş ocakçılığı alanında, şubatta 94 şirket ve 11 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti

Enerji ve madencilikte şubatta 94 şirket kuruldu
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ANKARA (AA) - Enerjinin alt sektörlerinden elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ile madencilik ve taş ocakçılığı alanında, şubatta 94 şirket ve 11 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, şubatta toplam 8 bin 488 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti, 2 bin 844 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı.

Şubatta kurulan şirketlerin 51'i elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında, 43'ü madencilik ile taş ocakçılığı alanında faaliyete geçti.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı da şubatta elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımında 7, madencilik ve taş ocakçılığında 4 oldu.

Böylece, şubatta söz konusu sektörlerde 94 şirket ve 11 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ocakta bu alanlarda faaliyet göstermek üzere 84 şirket ve 19 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Öte yandan şubatta, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ile dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren 29 şirket ile 2 gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise 1 şirket ile 1 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetlerine son verdi.

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