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Enerji ve madencilikte temmuzda 82 şirket kuruldu

- Temmuzda enerji ve madencilik sektörlerinde 82 şirket ve 20 gerçek kişi ticari işletme faaliyete geçti - Aynı sektörlerde 45 şirket ve 6 gerçek kişi ticari işletme kapandı

Enerji ve madencilikte temmuzda 82 şirket kuruldu

ANKARA (AA) - Enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet göstermek üzere temmuzda 102 şirket ve gerçek kişi ticari işletme kuruldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, Türkiye'de toplam 8 bin 30 şirket ve gerçek kişi ticari işletme kuruldu, 2 bin 657 şirket ve gerçek kişi ticari işletme kapandı.
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 42 şirket, madencilik ve taş ocakçılığında ise 40 şirket faaliyete geçti.
Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 14, madencilik ve taş ocakçılığında 6 olarak gerçekleşti.

Böylece temmuzda enerji ve madencilik alanında toplam 102 şirket ve gerçek kişi ticari işletme faaliyete girdi. Söz konusu alanlarda haziranda 125 şirket ve gerçek ticari işletme kurulmuştu.
- Kapanan şirketler
Türkiye'de temmuzda söz konusu sektörlerde 51 şirket ve gerçek kişi ticari işletme kapandı.
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe 42 şirket, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise 3 şirket faaliyetlerine son verdi.
Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 3, madencilik ve taş ocakçılığında 3 olarak gerçekleşti.
Söz konusu alanlarda haziranda 62 şirket ve gerçek kişi ticari işletme kapanmıştı.

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