Enerji ve madencilikte yatırım teşvikleri yüzde 25 arttı

ANKARA (AA) - EBRU ŞENGÜL - Enerji ve madencilik sektörlerinde ocak-haziran döneminde düzenlenen teşvik belgesi sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak bin 464'e ulaştı.

AA muhabirinin Ekonomi Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk yarısında tarım, imalat, hizmet, enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin 3 bin 781 yatırımı teşvik belgesi almaya hak kazandı.

Bu dönemde, bin 371'i enerji ve 93'ü madencilik olmak üzere toplam bin 464 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Enerji ve madencilik sektörlerinde gerçekleşecek yatırımlar için geçen yıl ocak-haziran döneminde bin 171 teşvik belgesi düzenlenmişti.

Böylece, enerji ve madencilik sektörlerindeki yatırımlar için düzenlenen teşvik belgesi sayısı yılın ilk 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak bin 464 oldu. Söz konusu projelerin sabit yatırım tutarı ise 17 milyar 243 milyon lira olarak hesaplandı.

- Enerji ve madencilikte bin 385 yeni yatırım

Yılın ilk yarısında enerji ve madencilik yatırımları için düzenlenen teşvik belgelerinin bin 385'i tamamen yeni yatırımlara verildi.

Bu dönmede teşvik belgelerinin bin 442'si yerli, 22'si ise yabancı sermayeli yatırımlar için düzenlendi. Belge alan yerli sermayeli yatırımların toplam tutarı 14 milyar 355 milyon lira, yabancı sermayeli yatırımların toplam tutarı ise 2 milyar 888 milyon lira olarak hesaplandı.

Enerji ve madencilik yatırımlarında sabit yatırım tutarı en yüksek proje, 3 milyar 850 milyon lira ile Hema Elektrik Üretim AŞ'ye ait bin 339 megavat kapasiteli termik-yerli kömür elektrik üretim tesisi oldu.

Sabit yatırım tutarı en yüksek ikinci proje ise 1 milyar 998 milyon lira ile Kalehan Genç Enerji Üretim AŞ'nin 510 megavatlık hidroelektrik enerji santrali yatırımı oldu. Onu, 300 milyon lirayla Evrencik Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretimi Ltd. Şti.'nin 120 megavatlık rüzgar enerjisi santrali projesi izledi.

Yılın ilk yarısında teşvik verilen tüm projelerin hayata geçirilmesiyle enerji ve madencilik sektöründe 5 bin 106 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.